المحرق يهزم الحد بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس الاتحاد البحريني

توج فريق المحرق بلقب كأس الاتحاد البحريني بعد فوزه على الحد في المباراة النهائية بالركلات الترجيحية 5/‏4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، ليحافظ المحرق على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وتمكن الحد من افتتاح التسجيل، بعد استغلال خطأ فادح من حارس المحرق عمر سالم، الذي حاول تمرير كرة إلى زميله وليد الحيام، لكنها جاءت بالخطأ إلى قدم السوري أحمد أشقر الذي سددها أرضية داخل الشباك في الدقيقة 57.

ولم تدم فرحة الحد سوى دقيقتين فقط، حيث عاد المحرق للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن الأحمد في الدقيقة 59.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي اتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي حسمها المحرق لصالحه.

سجل المحرق 5 ركلات ترجيح عن طريق عبدالوهاب علي وحمزة الجبن وعبدالوهاب المالود ومبارك محمد وخالد الهاجري.

في المقابل، سجل الحد 4 ركلات ترجيح عن طريق أحمد أشقر وإيفرتون وسيد محمد عدنان وعيسى مصبح، وأضاع الركلة الخامسة إسماعيل محمد.

مشوار الفريقين

قطع الفريقان مشوارا طويلا من أجل التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد البحريني، وهي البطولة التي تقام على 5 مراحل ثم نصف النهائي.

وتأهل الحد من المرحلة الأولى متصدراً المجموعة الأولى بالفوز على البديع والمنامة بنفس النتيجة 1/0 ثم حصل على 5 نقاط في المركز الثالث عبر مجموعته بالمرحلة الثانية بعدما فاز على البستين بنتيجة 3/2 والتعادل مع المحرق بنتيجة 3/3 والتعادل مع المالكية بنتيجة 1/1.

واحتل الحد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالمرحلة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على الاتفاق بنتيجة 6/0 وعلى المنامة بنتيجة 3/0 والخسارة أمام البديع بنتيجة 1/4.

وفي المرحلة الرابعة، فاز على الحالة بنتيجة 4/1 وخسر أمام المحرق بنتيجة 0/5 وحصد 6 نقاط في المرحلة الخامسة بفوزه على الرفاع بنتيجة 4/1 وعلى الاتحاد بنتيجة 3/2 وتعادل مع البديع بنتيجة 1/1.

وفي دور الأربعة، واجه الحد منافسه البحرين وفاز بنتيجة 2/0 وتأهل للدور النهائي للبطولة.

وصعد المحرق بعد خوض المراحل الخمس ففي المرحلة الأولى تعادل مع الرفاع الشرقي دون أهداف وتعادل مع النجمة بنتيجة 1-1 وفاز على الأهلي بنتيجة 1/0 ثم فاز على البستين بنتيجة 3/0 في المرحلة الثانية وتعادل مع المحرق بنتيجة 3/3 ومع المالكية بنتيجة 2/2.

وفي المرحلة الثالثة فاز المحرق على حساب الشباب بنتيجة 3/2 وعلى البحرين بنتيجة 2/0 وخسر أمام الرفاع الشرقي بنتيجة 1/3 كما فاز في المرحلة الرابعة على الحد بنتيجة 5/0 وتغلب على الحالة بنتيجة 2/0 وخسر أمام الخالدية بنتيجة 1/2.

وفاز المحرق في المرحلة الخامسة على حساب قلالي بنتيجة 4/2 وعلى البحرين بنتيجة 6/2 وعلى حساب سترة بنتيجة 2-1 ثم تخطى عقبة البديع في نصف النهائي بنتيجة 1/0.

وفاز المحرق بلقب كأس الاتحاد 4 مرات منها آخر نسختين وفاز الحد باللقب مرة وحيدة موسم 2016/2017.