الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الحد ضد المحرق في كأس الاتحاد البحريني

يستضيف ستاد النادي الأهلي مساء اليوم السبت مواجهة الحد ضد المحرق في نهائي بطولة كأس الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الحد ضد المحرق في نهائي كأس الاتحاد البحريني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت البحرين على ملعب النادي الأهلي.

وتنقل المباراة عبر قناة البحرين الرياضية.

مشوار الفريقين

قطع الفريقان مشوارا طويلا من أجل التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد البحريني، وهي البطولة التي تقام على 5 مراحل ثم نصف النهائي.

وتأهل الحد من المرحلة الأولى متصدراً المجموعة الأولى بالفوز على البديع والمنامة بنفس النتيجة 1/0 ثم حصل على 5 نقاط في المركز الثالث عبر مجموعته بالمرحلة الثانية بعدما فاز على البستين بنتيجة 3/2 والتعادل مع المحرق بنتيجة 3/3 والتعادل مع المالكية بنتيجة 1/1.

واحتل الحد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالمرحلة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على الاتفاق بنتيجة 6/0 وعلى المنامة بنتيجة 3/0 والخسارة أمام البديع بنتيجة 1/4.

وفي المرحلة الرابعة، فاز على الحالة بنتيجة 4/1 وخسر أمام المحرق بنتيجة 0/5 وحصد 6 نقاط في المرحلة الخامسة بفوزه على الرفاع بنتيجة 4/1 وعلى الاتحاد بنتيجة 3/2 وتعادل مع البديع بنتيجة 1/1.

وفي دور الأربعة، واجه الحد منافسه البحرين وفاز بنتيجة 2/0 وتأهل للدور النهائي للبطولة.

وصعد المحرق بعد خوض المراحل الخمس ففي المرحلة الأولى تعادل مع الرفاع الشرقي دون أهداف وتعادل مع النجمة بنتيجة 1-1 وفاز على الأهلي بنتيجة 1/0 ثم فاز على البستين بنتيجة 3/0 في المرحلة الثانية وتعادل مع المحرق بنتيجة 3/3 ومع المالكية بنتيجة 2/2.

وفي المرحلة الثالثة فاز المحرق على حساب الشباب بنتيجة 3/2 وعلى البحرين بنتيجة 2/0 وخسر أمام الرفاع الشرقي بنتيجة 1/3 كما فاز في المرحلة الرابعة على الحد بنتيجة 5/0 وتغلب على الحالة بنتيجة 2/0 وخسر أمام الخالدية بنتيجة 1/2.

وفاز المحرق في المرحلة الخامسة على حساب قلالي بنتيجة 4/2 وعلى البحرين بنتيجة 6/2 وعلى حساب سترة بنتيجة 2-1 ثم تخطى عقبة البديع في نصف النهائي بنتيجة 1/0.

وفاز المحرق بلقب كأس الاتحاد 4 مرات منها آخر نسختين وفاز الحد باللقب مرة وحيدة موسم 2016/2017.

أسلحة الحد

يعاني الحد من تراجع واضح في النتائج هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري وحصد 9 نقاط فقط بعد فوز وحيد و6 تعادلات.

ويقود الحد مديره الفني محمد الشملان الذي يبحث عن التتويج بلقب بطولة كأس الاتحاد لإعادة التوازن للفريق.

ويعتمد الحد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عباس أحمد، وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد فلامرزي ومحمد سيد عدنان وأحمد ميرزا وطلال الشروقي.

ويقود خط الوسط أبوبكر يعقوب وعبدالرحمن يوسف، مع ثلاثي صناعة اللعب أحمد الأشقر وعلي عبدالله ومحمد فارس مع المهاجم إيفرتون دي مندونسا.

أوراق المحرق

يخوض المحرق مواجهة الليلة باحثا عن الحفاظ على لقب كأس الاتحاد واستغلال تعثر الحد.

ويعتمد المحرق على خبرات مدربه عيسى السعدون الذي يدخل اللقاء بصفوف شبه مكتملة مع تحسن حالة اللاعب راشد الحوطي وعودته للتدريبات بعد غياب 3 أشهر بينما يغيب حسن الكراني للإصابة.

ويعتمد المحرق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى السيد محمد جعفر، وأمامه رباعي الدفاع وليد الحيام ومحمد البنا وأمين بن عدي ومحمود مرضي، ويقود خط الوسط موسيس أتيدي ونورالدين الروابدة وعبدالوهاب المالود، مع ثلاثي الهجوم فلافيو وأحمد صالح سند وخالد الهاجري.

وقال محمد عظيمة مدرب الأهلي البحريني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة لن تكون سهلة للمحرق رغم الفوارق في الترتيب بالدوري.

وأوضح أن المحرق يملك لاعبين أصحاب خبرات أكبر وهو ما يظهر في تشكيلته التي تضم بعض الدوليين ولكن الحد لديه لاعبون مهمون أيضاً وأصحاب موهبة ولديهم الفرصة لتحقيق الفوز.