مشجعات إيرانيات يصرخن بعد رشهن برذاذ الفلفل (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إيرانية وغربية إلى أن قوات الأمن الإيرانية رشت النساء برذاذ الفلفل أثناء احتجاجهن سلميًا على قرار منعهن من دخول استاد في مدينة مشهد.

وطالبت صحفيات، وناشطات حقوقيات، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإدانة هذا التصرف العنصري بين الجنسين، واتخاذ إجراء، وعدم الانصياع لما تقوله الحكومة الإيرانية بهذا الشأن.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منع قوات الأمن لنساء وفتيات من حضور مباراة في تصفيات كأس العالم للرجال، وبعدها ظهرت نساء وفتيات في حالة اختناق، وأعينهن تنهمر بالدموع، والاحمرار بعد الحادثة التي وقعت خارج استاد الإمام الرضا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن نحو 2000 امرأة اشترين تذاكر لمشاهدة مباراة إيران ولبنان في ختام تصفيات كأس العالم التي تأهلت لها إيران في وقت سابق، لكن فور وصول السيدات مُنِعن على الفور من الدخول قبل أن يستخدم أمن الملعب، بحسب ما تردد، رذاذ الفلفل لتفريق الجماهير.

وجاءت الحادثة المروعة بعد أن وعد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإصلاحات تدريجية، في 2018، فيما يتعلق بحضور السيدات للمباريات.

ناشطون إيرانيون ينشرون فيديو لمعاناة سيدات إيرانيات بعد رشهن برذاذ الفلفل عقد احتجاجهن على منعهن من دخول الملعب لمشاهدة مباراة #ايران ولبنان في #تصفيات_كأس_العالم_2022 رغم حصولهن على التذاكر بطرق شرعية عبر شراءها من منافذ بيعها. pic.twitter.com/qZFjfh6bNQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وبعد عام ، هدد ”الفيفا“ بإيقاف إيران إذا لم تسمح للمشجعات بحضور المباريات، بينما وافقت إيران على السماح للسيدات بحضور المباريات الوطنية في ملعب آزادي في طهران، ولم يتضح ما إذا كان الحظر قد تم رفعه في جميع أنحاء البلاد.

وجاء تهديد ”الفيفا“ بعد وفاة الشابة الإيرانية ”سحر خضياري“ التي حُوكمت لحضور مباراة متنكرة بزي رجل لخشيتها من الذهاب إلى السجن، لكنها أشعلت النار بنفسها خارج قاعة المحكمة.

وقال محسن دواري محافظ مشهد للتلفزيون الحكومي الإيراني: ”أعتذر لعدم تمكن كثير من الناس من دخول الاستاد … للأسف، عدد كبير من الناس خارج الملعب حُرمن من مشاهدة المباراة“.

وإزاء هذا الجدل الدائر، أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء، وزارة الداخلية بالنظر في الحادثة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سُمح للنساء بحضور مباراة دولية لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات في تصفيات كأس العالم ضد العراق.

ومنعت الجمهورية الإسلامية، بشكل عام، المتفرجات من دخول ملاعب كرة القدم، وغيرها من الملاعب الرياضية، منذ إنشائها، في العام 1979، وذلك بداعي ”ضرورة حماية النساء من الجو الذكوري، ورؤية الرجال شبه العاريين في الملعب“.