مدرب منتخب العراق: زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد رفض المشاركة أمام سوريا

أكد عبدالغني شهد، المدير الفني للمنتخب العراقي، أن اللاعب الشاب زيدان إقبال رفض المشاركة في المباراة أمام سوريا قرب النهاية، والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، ما يعني إخفاق ”أسود الرافدين“ في اقتناص المركز الثالث في المجموعة الأولى، والمؤهل لمواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي.

واقتنص المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه 1-صفر على ضيفه كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، بينما تعادل العراق 1-1 مع سوريا في دبي وفي نفس التوقيت، اليوم الثلاثاء، ليودع العراق التصفيات باحتلال المركز الرابع بتسع نقاط، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الإمارات.

وحول الاستفسار بخصوص رفض إقبال البالغ من العمر 18 عامًا ويلعب في فريق مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا المشاركة في المباراة عندما طُلِبَ منهُ ذلك في الدقيقة 84 أكد شهد لصفحة الاتحاد العراقي على موقع ”فيسبوك“ أن ”زيدان إقبال موهبة شابة، وسيكون له شأن كبير، ونحن نحترم قراره فهو عائد له“.

ويبدو أن إقبال يفكر في اللعب للمنتخب الإنجليزي، نظرًا لأنه يقيم في إنجلترا منذ فترة طويلة، وذلك في ظل رفضه المشاركة لعدة دقائق أمام سوريا.

وكانت هناك أزمة عقب الفوز على الإمارات بهدف نظيف في الجولة الماضية بشأن غياب إقبال عن المباراة التي أقيمت في الرياض، حيث تردد أن والد اللاعب تواصل مع إدارة المنتخب العراقي وطلب السماح لنجله بالعودة لإنجلترا وهو ما لم يحدث، حيث استمر اللاعب في معسكر ”أسود الرافدين“ في الرياض، ثم انتقل مع البعثة إلى دبي، حيث أقيمت مباراة سوريا، اليوم.

#العراق سدد على #سوريا 25 تسديدة منها 6 على المرمى .. سجل هدف سوريا سدد على العراق 8 تسديدات منها 1 على المرمى التي سكنت شباكه#الإمارات سجل هدفه الوحيد في #كوريا_الجنوبية من تسديدتين على المرمى في النهاية تأهل الإمارات إلى الملحق لمواجهة استراليا .. وودع العراق التصفيات pic.twitter.com/DdmBH2BEbT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وتفاعلت الجماهير العراقية مع غياب إقبال عن المباراة الماضية، وطالبت بالاعتماد عليه نظرًا لما يملكه من موهبة أثبتها بالفعل بمشاركته في بعض مباريات الفريق الأول لناديه الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه رفض المشاركة كبديل قبل نهاية مباراة سوريا بست دقائق.

وعما إذا ما كان هناك تأخير في إجراء التغيرات خلال المباراة أوضح شهد: ”لا أعتقد أننا تأخرنا في التبديلات، فمعظمها كانت واقعية، وكان الفكر هو ضخ لاعبين أكثر في الشق الهجومي من أجل الحصول على الفرص، وبالفعل سنحت عدة فرص لعلاء عباس، ومهند عبد الرحيم، وهذا شيء إيجابي ضمن تعاملنا بواقعية المباراة من أجل الفوز رغم مبالغة الفريق السوري في إضاعة الوقت والرجوع إلى الخلف“.

وواصل شهد: ”الفترة التي عملنا فيها كانت جيده قياسًا للوقت القصير، وقدمنا أداء جيدًا في مباراتين، والفريق لم يَفُز منذ فترة طويلة، والتركة كانت ثقيلة“.