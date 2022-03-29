الوحدات الأردني يسقط جبل المكبر ويتوج بطلا لبطولة القدس والكرامة

توج نادي الوحدات الأردني بلقب بطولة القدس والكرامة بعد فوزه على نظيره جبل المكبر الفلسطيني، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بنهائي المسابقة، على استاد فيصل الحسيني في منطقة الرام.

وسجل أهداف الوحدات خالد عصام (هاتريك) في الدقائق 40 و46 و76، وأحمد سمير في الدقيقة 51، في حين سجل ثنائية جبل المكبر، أمير كنعان من ضربة جزاء في الدقيقة 34، وشهاب قنبر في الدقيقة 89.

تأهل الوحدات متصدرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين على شباب الخليل الفلسطيني بنتيجة 3-0، وشباب رفح الفلسطيني بنتيجة 1-0، ثم تخطى عقبة الفيصلي الأردني في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل دون أهداف.

وصعد جبل المكبر وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف الفيصلي، بعدما تعادلا دون أهداف، وفاز على الرمثا الأردني بنتيجة 1-0، ثم تخطى منافسه شباب رفح الفلسطيني في نصف النهائي بنتيجة 5-1.

ويعتبر جبل المكبر الفريق الوحيد الذي واجه كافة الفرق الأردنية الثلاثة المشاركة في البطولة، وجاءت نتائجه إيجابية.

ويبرز من صفوف جبل المكبر حارسه أحمد سلامة، وشهاب القنبر وزيد القنبر وأمير نفاع وليث خروب.

الفيصلي يحتل المركز الرابع

وفي مباراة أخرى، حصد شباب رفح المركز الثالث في بطولة ”القدس والكرامة“، عقب فوزه الثمين على الفيصلي الأردني بركلات الترجيح (3-1) بعد التعادل (1-1).

تقدم الفيصلي عبر أدهم خويلد في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل شباب رفح عن طريق ناجي النحال في الدقيقة 64، لتتجه الأمور لركلات الترجيح التي ابتسمت للأخير.

وسجل لشباب رفح في ركلات الترجيح كل من محمد السدودي، ومحمد أبو هاشم، وسعيد السباخي، بينما أحرز للفيصلي عدي زهران، وأهدر أمين الشناينة، وسامح مراعبة، وورد البري.