الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات وجبل المكبر في نهائي بطولة القدس والكرامة

يخوض الوحدات الأردني، اليوم الثلاثاء، مواجهة مرتقبة ضد جبل المكبر الفلسطيني في اللقاء النهائي لبطولة القدس والكرامة.

ويسبق هذه المواجهة لقاء بين الفيصلي الأردني وشباب رفح الفلسطيني لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدات ضد جبل المكبر في نهائي بطولة القدس والكرامة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت فلسطين والأردن على ملعب فيصل الحسيني.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية وقناة فلسطين الرياضية.

مشوار الفريقين

تأهل الوحدات متصدرا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين على شباب الخليل الفلسطيني بنتيجة 3-0 وشباب رفح الفلسطيني بنتيجة 1-0 ثم تخطى عقبة الفيصلي الأردني في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل دون أهداف.

وصعد جبل المكبر وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف الفيصلي بعدما تعادلا دون أهداف وفاز على الرمثا الأردني بنتيجة 1-0 ثم تخطى منافسه شباب رفح الفلسطيني في نصف النهائي بنتيجة 5-1.

أوراق الوحدات

يأمل الوحدات حصد الفوز باللقب والتتويج بهذه البطولة لتكليل مجهوده فنيا ومعنويا قبل خوض مشوار دوري أبطال آسيا بمواجهة الفيصلي السعودي.

ويقود الوحدات مدربه رأفت علي الذي نجح في إعادة التوازن للفريق، ويغيب عن الفريق الأردني الكاميروني بياتينج وعمر مناصرة ومحمد الدميري وأنس العوضات.

ويعتمد المدير الفني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عبد الستار وأمامه رباعي خط الدفاع طارق خطاب ومهند خير الله وفراس شلباية ومحمد أبوحشيش.

ويقود خط الوسط أحمد ثائر وفادي عوض وأمامهما أحمد سمير وفي الهجوم منذر أبوعمارة وماتياس كاسترو ومهند أبوطه.

أفكار جبل المكبر

يأمل فريق جبل المكبر بقيادة مدربه خضر عبيد كتابة التاريخ واقتناص لقب البطولة من أنياب الوحدات وحسم البطولة.

وحقق جبل المكبر نتائج مميزة وعروضا قوية وخطف الأضواء في البطولة، ويعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد الغروف وأمامه رباعي الدفاع هشام الصالحي ووليد القنبر وأمير كنعان والمهدي عيسى.

ويقود خط الوسط محمد أبوخميس وبجواره ساجد الغول وأمامهما شهاب القنبر وعلى الأطراف أمير نفاع وحسن نفاع والهداف زيد القنبر.

وقال الدولي الفلسطيني السابق عماد أيوب لـ“إرم نيوز“ إن هذه البطولة أتت بثمارها بغض النظر عن الفائز، ولكن حالة الترابط والجذب الجماهيري والمتابعة القوية لها تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادمة بقوة، كما أن تفاعل عمالقة الكرة الأردنية لعب دورا كبيرا في نجاحها.

وأشار إلى أن هناك لاعبين لفتوا الأنظار خاصة زيد وشهاب القنبر بجانب أن الوحدات استفاد من البطولة قبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا واستهلال مشواره في الدوري الأردني.