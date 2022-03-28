رياضة

النصر يصعق العربي ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الكويتي (فيديو)
تاريخ النشر: 28 مارس 2022 19:19 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2022 19:40 GMT

النصر يصعق العربي ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الكويتي (فيديو)

توج نادي النصر بطلا لكأس الاتحاد الكويتي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح 5/4 على منافسه العربي، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية، على ملعب

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج نادي النصر بطلا لكأس الاتحاد الكويتي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح 5/4 على منافسه العربي، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية، على ملعب (الصداقة والسلام) بعد التعادل 1/1.

وسجل النصر الهدف الأول في المباراة بتوقيع اللاعب سيف الحشان في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة عرضية من ستيفن جوبي.

ووقع محمد دحام هدف التعادل للنصر في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح مباشرة.

وتجمد رصيد العربي عند ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الكويتي ويتأخر بثلاثة ألقاب عن كل من القادسية والكويتي أكثر ناديين نالا اللقب، وفي حين نال كاظمة اللقب مرتين، ونال النصر اللقب لأول مرة في تاريخه.

مشوار الفريقين

تأهل العربي على حساب القادسية في دور الأربعة بنتيجة 6/5 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2/2.

وانتهى آخر لقاء بين النصر والعربي، يوم 24 ديسمبر الماضي، بالتعادل 1/1 في الدوري الكويتي هذا الموسم.

وتأهل نادي النصر إلى نهائي كأس الاتحاد بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات على حساب الصليبخات بنتيجة 2/0، والفحيحيل بنتيجة 2/1، والقادسية بنتيجة 4/2، وتلقى هزيمة واحدة أمام التضامن بنتيجة 4/0.

وأقصى النصر منافسه الكويت من دور الأربعة بعدما تعادلا بنتيجة 1/1، وفاز النصر بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهل العربي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات أمام الساحل بنتيجة 5/2، وكاظمة بنتيجة 3-1، والشباب بنتيجة 4/1، وتعادل مع برقان بنتيجة 1/1.

إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد قررت إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الاتحاد الكويتي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين بين القادسية والكويت، على ملعب صباح السالم.

وقال الاتحاد إن اللجنة قررت إلغاء المباراة، على أن يتقاسم الفريقان المركز الثالث مناصفة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play