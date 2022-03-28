النصر يصعق العربي ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الكويتي (فيديو)

توج نادي النصر بطلا لكأس الاتحاد الكويتي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح 5/4 على منافسه العربي، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية، على ملعب (الصداقة والسلام) بعد التعادل 1/1.

وسجل النصر الهدف الأول في المباراة بتوقيع اللاعب سيف الحشان في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة عرضية من ستيفن جوبي.

🎥 فيديو سيف الحشان يفتتح التسجيل للأخضر أمام النصر بهدف في د.41 من صناعة المحترف الجديد ستيفن جوبي pic.twitter.com/nFjmBOvkoz — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) March 28, 2022

ووقع محمد دحام هدف التعادل للنصر في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح مباشرة.

وتجمد رصيد العربي عند ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الكويتي ويتأخر بثلاثة ألقاب عن كل من القادسية والكويتي أكثر ناديين نالا اللقب، وفي حين نال كاظمة اللقب مرتين، ونال النصر اللقب لأول مرة في تاريخه.

هدف التعادل للنصر على العربي .. جميل جداً من محمد دحام 👏🔥#العربي_النصر pic.twitter.com/M9gUHhsuFn — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) March 28, 2022

مشوار الفريقين

تأهل العربي على حساب القادسية في دور الأربعة بنتيجة 6/5 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2/2.

وانتهى آخر لقاء بين النصر والعربي، يوم 24 ديسمبر الماضي، بالتعادل 1/1 في الدوري الكويتي هذا الموسم.

وتأهل نادي النصر إلى نهائي كأس الاتحاد بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات على حساب الصليبخات بنتيجة 2/0، والفحيحيل بنتيجة 2/1، والقادسية بنتيجة 4/2، وتلقى هزيمة واحدة أمام التضامن بنتيجة 4/0.

الركلة الترجيحية الأخيرة للنصر + احتفالهم بالتتويج بكاس الاتحاد الكويتي 👏#العربي_النصر pic.twitter.com/r8rh3ddRjp — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) March 28, 2022

وأقصى النصر منافسه الكويت من دور الأربعة بعدما تعادلا بنتيجة 1/1، وفاز النصر بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهل العربي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات أمام الساحل بنتيجة 5/2، وكاظمة بنتيجة 3-1، والشباب بنتيجة 4/1، وتعادل مع برقان بنتيجة 1/1.



إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد قررت إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الاتحاد الكويتي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين بين القادسية والكويت، على ملعب صباح السالم.

وقال الاتحاد إن اللجنة قررت إلغاء المباراة، على أن يتقاسم الفريقان المركز الثالث مناصفة.