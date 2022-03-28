الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد العربي في نهائي كأس الاتحاد الكويتي

يسدل الستار، مساء اليوم الإثنين، على منافسات بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بمواجهة قوية تجمع بين النصر والعربي، على ملعب (الصداقة والسلام).

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد العربي.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الصداقة والسلام) في الساعة السابعة و45 دقيقة، مساء اليوم الإثنين، بتوقيت الكويت.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق حامد كميل.

🗓 اليوم الاثنين

العربي 🆚 النصر

⏱ 7:45 مساءً

• استاد الصداقة والسلام

• نهائي كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم pic.twitter.com/q66MjcheOY — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) March 28, 2022

مشوار الفريقين

تأهل نادي النصر إلى نهائي كأس الاتحاد بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات على حساب الصليبخات بنتيجة 2-0 والفحيحيل بنتيجة 2-1 والقادسية بنتيجة 4-2، وتلقى هزيمة واحدة أمام التضامن بنتيجة 4-0.

وأقصى النصر منافسه الكويت من دور الأربعة بعدما تعادلا بنتيجة 1-1 وفاز النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهل العربي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات أمام الساحل بنتيجة 5-2 وكاظمة بنتيجة 3-1 والشباب بنتيجة 4-1، وتعادل مع برقان بنتيجة 1-1.

وتأهل العربي على حساب القادسية في دور الأربعة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2.

وانتهى آخر لقاء بين النصر والعربي، يوم 24 ديسمبر الماضي، وتعادلا بنتيجة 1-1 في الدوري الكويتي هذا الموسم.

ولم يفز النصر من قبل بلقب كأس الاتحاد، بينما حصد العربي هذا اللقب 3 مرات، أعوام 1979 و2001 و2014.

النصر.. والتتويج الأول

يتطلع نادي النصر للتتويج بهذا اللقب لأول مرة في تاريخه، كما أنه سيكون أول ألقاب الموسم الحالي.

ويقود النصر مديره الفني محمد المشعان الباحث عن التتويج بالبطولة بعدما أقصى منافسا قويا بقيمة الكويت، وتتبقى أمامه عقبة قوية بقيمة العربي.

ويغيب عن صفوف النصر لاعبه السوري عمرو ميداني للانضمام لمنتخب بلاده، ويعتمد المشعان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خليفة الظفيري، وأمامه رباعي خط الدفاع الإيفواري روبن أدو ومحمد النصار ومعاذ الظفيري، والأردني عدي الصيفي.

ويقود خط الوسط مشاري العازمي ومشعل فواز وعبدالمحسن العجمي، وعلى الأطراف فهد العنزي ومحمد دحام، مع المهاجم النيجيري دينيس سوسوج.

العربي.. وطموح البطولة

يملك العربي أيضا طموح التتويج بالبطولة رغم غياب العديد من عناصره؛ بسبب الانضمام للمنتخب الأول، وأيضا المنتخب الأولمبي.

ويقود العربي المدرب الكرواتي أنتي ميشا، الباحث عن حصد البطولة أمام النصر، ويعتمد ميشا على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالرضا شهاب، وأمامه رباعي خط الدفاع الجزائري طارق بوعبطة وجمعة عبود وعيسى وليد ومحمد فريح.

ويقود خط الوسط سيف الحشان وبجواره عبدالله الشمالي، وعلى الأطراف خالد المرشد والكرواتي جوزيب كنيجيفتش، مع ثنائي الهجوم السوداني وليد الشعلة والنيجيري ستيفن جوبي.

وقال عماد سليمان مدرب الصليبخات الكويتي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون فرصة مناسبة لعدة مواهب في الفريقين للظهور في ظل غيابات بالجملة، خاصة في صفوف العربي.

وأشار إلى أن النصر لديه فرصة مهمة لتحقيق اللقب والتعبير عن قدرات لاعبيه، ولكن هناك مدربا قويا ومميزا في العربي بقيمة ميشا وبعض عناصر الخبرة مثل الحشان والشعلة وجوبي، لديهم ما يستطيعون تقديمه للتتويج.