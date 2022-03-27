أبرزها القوة الجوية ضد الزوراء.. تأجيل مباريات كأس العراق رسميا حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس إلى إشعارٍ آخر، والتي كان أبرزها مواجهة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء.

وبهذا القرار، الذي أعلنه الاتحاد العراقي لكرة القدم رسميا عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد تقرر تأجيل مباريات بطولة الكأس، لفريق القوة الجوية الذي كان من المقرر أن يلاقي غريمه الزوراء في يوم 2 أبريل المقبل، للتحضير المثالي لمشاركته في دوري أبطال آسيا، الذي سينطلق في الـ7 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزوراء والقوة الجوية، في ملعب الزوراء الجديد بدلا من ملعب الشعب الدولي، فيما كانت ستقام في الأول من الشهر ذاته 3 مباريات، حيث يلتقي الكرخ مع أربيل في ملعب الراحل أحمد راضي.

وكان سيستضيف زاخو في ملعبه مصافي الجنوب، بينما كانت ستقام في ملعب التاجي مواجهة الكهرباء وأمانة بغداد.

تنويه

قرّر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم تأجيلَ مُباريات بطولةِ الكأس (الدور ربع النهائي) إلى إشعارٍ آخر. pic.twitter.com/wHK42dBbOt — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 27, 2022

وكانت المباراة بمثابة ”كلاسيكو“ جديد وفيه مفارقات عديدة من أبرزها، أن الفريقين تقابلا قبل موسمين وانتهت المباراة لصالح الزوراء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث كان في حينها مدرب القوة الجوية الحالي حكيم شاكر مدربا للزوراء، بينما كان أيوب أوديشو مدرب الزوراء الآن، مدربا لفريق القوة الجوية.

ويلعب القوة الجوية أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام الجزيرة الإماراتي، يوم 7 أبريل المقبل، ثم يلاقي مومباي الهندي يوم 10 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته بمواجهة الشباب السعودي يوم 14 من الشهر ذاته.

وتأتي هذه القرارات، في ظل تركيز الاتحاد العراقي على مباراة الحسم للمنتخب العراقي أمام نظيره السوري، التي ستجري بعد غد الثلاثاء في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما قرر اتحاد الكرة إرجاء المباراة الحاسمة لتحديد المتأهل للدوري الممتاز بين كربلاء والناصرية، التي كان من المقرر لها أن تجرى اليوم.