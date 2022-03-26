الوحدات يعبر الفيصلي ويضرب موعدا مع جبل المكبر في نهائي بطولة القدس والكرامة

تأهل فريق الوحدات إلى نهائي بطولة ”القدس والكرامة“، بعد فوزه على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح، بنتيجة (5-3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الأربعة لبطولة القدس والكرامة، على ملعب ”فيصل الحسيني“.

وشهدت المباراة ندية وسجالا قويا بين لاعبي الفيصلي والوحدات.

وأشهر الحكم الكارت الأصفر عدة مرات للاعبي الفريقين بسبب المناوشات والتدخلات العنيفة، ولكن انتهى شوطا اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وحسم الوحدات ركلات الترجيح لصالحه، حيث سجل له ”أحمد سمير ومنذر أبو عمارة وفراس شلباية ومحمد أبو حشيش ومهند أبو طه“.

وسجل لفريق الفيصلي عدي زهران ورد البري وإبراهيم دلدوم، وأهدر له أنس بني ياسين.

وكان نادي جبل المكبر قد صعد بدوره إلى نهائي بطولة القدس والكرامة، بعد الفوز العريض على شباب رفح (5-1)، في أولى لقاءات الدور نصف النهائي.

وتأهل الوحدات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه على شباب الخليل الفلسطيني بنتيجة 3/0، سجلها مهند أبوطه، وماتياس كاسترو، وفراس شلباية، ثم الفوز على شباب رفح الفلسطيني بنتيجة 1/0 بتوقيع مهند أبو طه.

بينما صعد الفيصلي بعدما حصد 4 نقاط في المجموعة الثانية بالفوز على الرمثا الأردني بنتيجة 2/0، بثنائية أمين فريد الشناينة، ومجدي العطار، ثم تعادل دون أهداف مع جبل المكبر.

وقررت اللجنة المنظمة إقامة المواجهة بين الفيصلي والوحدات رغم صدارة الفيصلي للمجموعة الثانية، ليكون اللقاء النهائي أردنيًا – فلسطينيًا.

وفاز الفيصلي في آخر لقاء جمعه بالوحدات، يوم 7 مارس الجاري، في بطولة درع الاتحاد الأردني بهدف نظيف سجله إحسان حداد.

وشهدت البطولة مشاركة 3 فرق أردنية ومثلها فلسطينية، حيث ستجرى المباراة النهائية في مدينة القدس، يوم الثلاثاء المقبل.