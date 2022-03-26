الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات والفيصلي في بطولة القدس والكرامة

تشهد بطولة (القدس والكرامة) مواجهة كلاسيكية، وقمة أردنية تجمع بين الفيصلي والوحدات، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الأربعة والذي يشهد أيضًا مواجهة تجمع بين جبل المكبر وشباب رفح الفلسطينيين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الفيصلي والوحدات ، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مواجهة الفيصلي والوحدات الساعة 20:00 بتوقيت القدس المحتلة وعمّان، على ملعب (فيصل الحسيني) الذي يستضيف أيضًا مواجهة جبل المكبر وشباب رفح الساعة 17:00 بتوقيت القدس المحتلة وعمّان.

وتنقل مباراة الفيصلي والوحدات عبر قناة ”الأردنية الرياضية“ بصوت المعلق حسين الوهادنة، وأيضًا على قناة ”فلسطين الرياضية“.

مشوار الفريقين

تأهل الوحدات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه على شباب الخليل الفلسطيني بنتيجة 3/0 سجلها مهند أبوطه، وماتياس كاسترو، وفراس شلباية، ثم الفوز على شباب رفح الفلسطيني بنتيجة 1/0 بتوقيع مهند أبوطه.

وصعد الفيصلي بعدما حصد 4 نقاط في المجموعة الثانية بالفوز على الرمثا الأردني بنتيجة 2/0 بثنائية أمين فريد الشناينة، ومجدي العطارن ثم تعادل دون أهداف مع جبل المكبر.

وقررت اللجنة المنظمة إقامة المواجهة بين الفيصلي والوحدات رغم صدارة الفيصلي للمجموعة الثانية ليكون اللقاء النهائي أردنيًا – فلسطينيًا.

وفاز الفيصلي في آخر لقاء جمعه بالوحدات، يوم 7 مارس الجاري، في بطولة درع الاتحاد الأردني بهدف نظيف سجله إحسان حداد.

أوراق الفيصلي

يسعى الفيصلي لاستغلال بطولة القدس والكرامة لتعزيز ثقة لاعبيه بعد التتويج بلقب درع الاتحاد الأردني، بجانب أن الفريق نجح في استعادة نغمة الانتصارات على الوحدات.

ويأمل المدرب محمود الحديد لتحقيق فوز جديد على الوحدات بعد التغلب بمباراة درع الاتحاد الأردني من أجل مواصلة المشوار، والحصول على البطولة قبل مواجهة الرمثا في كأس السوبر الأردني، يوم 5 أبريل المقبل.

ومن المرجح أن يعتمد الفيصلي على تشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وأمامه رباعي خط الدفاع: براء مرعي، وحسام أبوالدهب، وسالم العجالين، وعدي زهران.

ويقود خط الوسط عبيدة السمارنة، ونزار الرشدان، ومجدي عطار، وأمين الشناينة، مع ثنائي الهجوم محمد بني عطية، ومحمد العكش.

أسلحة الوحدات

يتطلع الوحدات بقيادة مدربه رأفت علي لمواصلة تحسين الصورة، والثأر من الفيصلي بعد الخسارة في بطولة درع الاتحاد.

ويسعى الوحدات لحسم الفوز على حساب الفيصلي، ومحاولة التتويج بلقب البطولة قبل مواجهة الفيصلي السعودي في دوري أبطال آسيا، يوم 7 أبريل المقبل.

ويعتمد الوحدات على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عبدالستار، وأمامه رباعي خط الدفاع: طارق خطاب، ومهند خيرالله، وفراس شلباية، ومحمد أبوحشيش.

ويقود خط الوسط فادي عوض، وبجواره أحمد إلياس، وعلى الأطراف أحمد سريوة، وخالد عصام، مع ثنائي الهجوم ماتياس كاسترو، ومهند أبوطه.

وقال تامر مصطفى المدرب العام الأسبق لفريق شباب الأردن لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهات الفيصلي والوحدات لها طبيعة خاصة حتى لو كانت في بطولة ليست رسمية.

وأوضح أن ظروف المواجهة ستزيد سخونة الأجواء، خاصة أن كل فريق سيخوض بعدها مباريات مهمة، ويسعى لتحقيق الفوز بخلاف بعض الغيابات، وفوز الفيصلي في آخر لقاء خلال شهر مارس الحالي.