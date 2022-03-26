ماركا: محمد صلاح يثأر من ساديو ماني

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بلقاء المنتخب المصري أمام منتخب السنغال في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي انتهى لفائدة مصر بهدف لصفر.

واهتمت الصحيفة بمواجهة نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وأكدت أن الانتقام يطبخ على نار باردة ويمكن للنجم المصري أن يشهد على ذلك على الأقل خلال أول جولة من التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عن المنطقة الأفريقية.

رغم الخسارة أمام منتخب #مصر ساديو ماني لاعب #السنغال دقة مراوغاته وصلت لـ 85% مر بشكل صحيح من المدافعين "6" مرات من إجمالي "7" محاولات لاعب ليفربول الإنجليزي كانت له تسديدتين واحدة جاءت خارج المرمى والثانية كانت على المرمى#مصر_السنغال #كأس_العالم_2022 #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/qEEYsiaEjl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وأكدت الصحيفة أن مصر فازت 1/0 في اللقاء بعد كرة سددها محمد صلاح نحو المرمى وارتطمت بالقائم وأكملها المدافع السنغالي ساليو سيسي في المرمى.

ومنذ 6 شباط / فبراير الماضي، حيث توجت السنغال بلقب أمم أفريقيا على حساب منتخب مصر بضربات الترجيح، كان رفاق محمد صلاح يعرفون أنهم سيواجهون منافسهم مرة أخرى في لقاءين فاصلين للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وواحد منهما فقط، محمد صلاح أو ساديو ماني، سيتواجد في النهائيات.

ولبس منتخب مصر اللون الأحمر يوم 25 آذار / مارس للتنافس على مقعد من المقاعد الخمسة المخصصة لأفريقيا، وهذه المرة ضرب المصريون أولا.

🔘ظاهرة لافتة.. #منتخب_مصر هو الوحيد الذي حقق الفوز على أرضه في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم مالي خسرت أمام #تونس، #الكاميرون خسرت أمام #الجزائر ،الكونغو الديموقراطية تعادلت مع #المغرب ، تعادل بين غانا ونيجيريا#تصفيات_كأس_العالم_2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/g5loJi7ceh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وسرعان ما جاءت فرحة الجماهير المصرية المحلية مبكرا في الدقيقة الرابعة بفضل الحظ الذي هرب عنهم في ركلات ترجيح نهائي أمم أفريقيا، حيث أطلق محمد صلاح الذي كان يملك الدوافع الإضافية تسديدة قوية على مرمى ميندي، وارتدت الكرة من العارضة وعند سقوطها اصطدمت بساليو سيس الذي سدد الكرة في مرمى فريقه دون أن يتمكن من تفاديها.

والفرح والاحتفال المصري الذي صنع حول محمد صلاح يدل على فترة شهر ونصف كانوا ينتظرون خلالها فرصة رد الثأر والمواجهة وجها لوجه أمام السنغال.

يوم سعيد على الكرة العربية المنتخبات العربية كلها نجحت في تجنب الهزيمة بذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. مصر الوحيد الذي حقق فوزا على ملعبه بالذهاب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد الذي لم يُحقق فوزا في الذهاب ولكنه تعادل خارج ملعبه أمام الكونغو الديمقراطية. pic.twitter.com/Idz9enkKbf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وعلى الجانب الآخر كان ساديو ماني الأكثر نشاطا في الجانب السنغالي، وعلى الرغم من اندفاعاته القوية في الجناح لكنها لم تنته نهائيا بحصوله على هدف في اللقاء.

ويسافر منتخب مصر لمواجهة السنغال في داكار يوم الثلاثاء القادم في لقاء الإياب، ويكفي رفاق محمد صلاح التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط ألا تكون الخسارة 0/1 للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بينما يحتاج منتخب السنغال للفوز بفارق هدفين أو لعب ضربات الترجيح بالفوز 1/0.