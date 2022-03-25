موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب العراقي لمواجهة منافسه المنتخب السوري في مباراة حاسمة في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويتنافس المنتخب السوري مع منافسه منتخب الإمارات على المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي.

سيناريوهات تأهل منتخب العراق للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022 https://t.co/GKoFQPYeFX pic.twitter.com/XJNI3aFdCq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

ويملك منتخب الإمارات 9 نقاط ويحتل المركز الثالث، مقابل 8 نقاط لمنتخب العراق، وتتبقى مباراة لكل منهما.

وتقام مباراة العراق وسوريا يوم الثلاثاء، 29 مارس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة 18:00 بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب العراق وسوريا قد تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب.

وفي الوقت الذي يلعب فيه منتخب العراق مع سوريا، يستضيف منتخب الإمارات كوريا الجنوبية.

منتخب الإمارات يخسر أمام العراق في تصفيات كأس العالم (فيديو) https://t.co/ZVsjlDw1a9 pic.twitter.com/jaPrgQywFx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وسيلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى (الإمارات أو العراق)، مع أستراليا (صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية)، في ملحق آسيوي، والمتأهل من الملحق الآسيوي سيلعب مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية (بيرو أو كولومبيا أو تشيلي).

حسابات تأهل منتخب العراق

يتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وسيكون سيناريو تأهل العراق كالتالي:

– الفوز على سوريا شريطة خسارة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية.

حسابات التأهل لمنتخب الإمارات:

1. الفوز على كوريا الجنوبية.

2. التعادل أمام كوريا شريطة خسارة أو تعادل العراق.

3. الخسارة أمام كوريا الجنوبية مع هزيمة العراق.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية وإيران التأهل إلى كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بعدما حصدا 23 و22 نقطة على الترتيب، ولعب كل منهما 9 مباريات، في حين يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث، وجمع 9 نقاط من 8 مباريات.

وضمنت منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما احتلت المركزين الأولين والثانيين في المجموعتين، في حين سيلعب منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى.