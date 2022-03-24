رياضة

اشتباكات بين الجماهير اللبنانية والسورية خارج ملعب صيدا (فيديو)
تاريخ النشر: 24 مارس 2022 14:26 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2022 14:40 GMT

اشتباكات بين الجماهير اللبنانية والسورية خارج ملعب صيدا (فيديو)

في حال حفاظ منتخب سوريا على تقدمه فإنه يرفع رصيده إلى 5 نقاط من 9 مباريات في المركز الخامس علما أن منتخب نسور قاسيون فقد الأمل في التأهل إلى المونديال.

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المصدر: فريق التحرير

اندلعت اشتباكات بين عدد من جماهير منتخبي سوريا ولبنان خارج ملعب صيدا قبل مواجهتهما اليوم الخميس في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو متداول اعمال شغب وشتائم بين جماهير المنتخبين حيث تقام المباراة حاليا على ملعب صيدا الدولي.

كما توقفت مباراة لبنان وسوريا في الدقيقة 71، بسبب أعمال الشغب، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم نسور قاسيون 3/0.

وأمطر عدد من الجماهير حكم المباراة ومساعديه بوابل من الزجاجات، اعتراضا على قراراتهم.

وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير، لكن مع استمرار أحداث الشغب توقف اللعب، وقرر الحكم خروج جميع اللاعبين من الملعب.

وغادر عدد كبير من المشجعين قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب.

وافتتح منتخب سوريا التسجيل في الدقيقة 14 بتوقيع علاءالدين الدالي بعد خطأ من جهاد أيوب، حيث مرر مارديك مارديكيان الكرة إلى الدالي الذي سدد أرضية قوية على يمين مصطفى مطر حارس لبنان.

ومنح الحكم منتخب سوريا ركلة جزاء في الدقيقة 36، بعد عرقلة من جهاد أيوب على خالد الكردغلي، حولها مارديك مارديكيان مباشرة في الشباك على يمين الحارس في الدقيقة 38.

وبعد تمريرات قصيرة بين محمد المرمور وعلاء الدالي، وسجل الأول الهدف الثالث لمنتخب سوريا في الدقيقة 44.

وكان منتخب لبنان قد تغلب 3/2 على سوريا في مباراة الذهاب.

وفي حال حفاظ منتخب سوريا على تقدمه فإنه يرفع رصيده إلى 5 نقاط من 9 مباريات في المركز الخامس علما أن منتخب نسور قاسيون فقد الأمل في التأهل إلى المونديال.

أما الخسارة فتجمد رصيد منتخب لبنان عند 6 نقاط من 9 مباريات في المركز الرابع، وو ما يصب في مصلحة منتخب الإمارات ثالث الترتيب.

وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب لبنان مع إيران في طهران، في حين يلعب منتخب الإمارات في وقت لاحق مع العراق، ثم مع كوريا الجنوبية.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية وإيران التأهل إلى كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بعدما حصدا 23 و22 نقطة على الترتيب، ولعب كل منهما 9 مباريات، في حين يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث وجمع 9 نقاط من 8 مباريات.

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