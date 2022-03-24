اشتباكات بين الجماهير اللبنانية والسورية خارج ملعب صيدا (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين عدد من جماهير منتخبي سوريا ولبنان خارج ملعب صيدا قبل مواجهتهما اليوم الخميس في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو متداول اعمال شغب وشتائم بين جماهير المنتخبين حيث تقام المباراة حاليا على ملعب صيدا الدولي.

اعمل شغب كبيرة خارج ملعب صيدا بين الجمهور اللبناني و السوري‼️#سوريا_لبنان pic.twitter.com/pA481tTyav — Alyhaddad علـي حـداد 🇱🇧 (@Alyhaddad20) March 24, 2022

كما توقفت مباراة لبنان وسوريا في الدقيقة 71، بسبب أعمال الشغب، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم نسور قاسيون 3/0.

وأمطر عدد من الجماهير حكم المباراة ومساعديه بوابل من الزجاجات، اعتراضا على قراراتهم.

وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير، لكن مع استمرار أحداث الشغب توقف اللعب، وقرر الحكم خروج جميع اللاعبين من الملعب.

وغادر عدد كبير من المشجعين قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب.

وافتتح منتخب سوريا التسجيل في الدقيقة 14 بتوقيع علاءالدين الدالي بعد خطأ من جهاد أيوب، حيث مرر مارديك مارديكيان الكرة إلى الدالي الذي سدد أرضية قوية على يمين مصطفى مطر حارس لبنان.

ومنح الحكم منتخب سوريا ركلة جزاء في الدقيقة 36، بعد عرقلة من جهاد أيوب على خالد الكردغلي، حولها مارديك مارديكيان مباشرة في الشباك على يمين الحارس في الدقيقة 38.

وبعد تمريرات قصيرة بين محمد المرمور وعلاء الدالي، وسجل الأول الهدف الثالث لمنتخب سوريا في الدقيقة 44.

وكان منتخب لبنان قد تغلب 3/2 على سوريا في مباراة الذهاب.

🇸🇾 نسور قاسيون يتقدمون على منتخب لبنان بهدف لعلاء الدالي #تصفيات_كأس_العالم_2022 #لبنان_سوريا pic.twitter.com/JT3CsEDt8J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وفي حال حفاظ منتخب سوريا على تقدمه فإنه يرفع رصيده إلى 5 نقاط من 9 مباريات في المركز الخامس علما أن منتخب نسور قاسيون فقد الأمل في التأهل إلى المونديال.

أما الخسارة فتجمد رصيد منتخب لبنان عند 6 نقاط من 9 مباريات في المركز الرابع، وو ما يصب في مصلحة منتخب الإمارات ثالث الترتيب.

وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب لبنان مع إيران في طهران، في حين يلعب منتخب الإمارات في وقت لاحق مع العراق، ثم مع كوريا الجنوبية.

🇸🇾 مارديك مارديكيان يضاعف النتيجة لمصلحة سوريا من ركلة جزاء #تصفيات_كأس_العالم_2022 #لبنان_سوريا pic.twitter.com/cSzBm7pdP7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية وإيران التأهل إلى كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بعدما حصدا 23 و22 نقطة على الترتيب، ولعب كل منهما 9 مباريات، في حين يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث وجمع 9 نقاط من 8 مباريات.