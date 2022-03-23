الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي العربي ضد القادسية والنصر مع الكويت في كأس الاتحاد الكويتي

تقام اليوم الأربعاء مواجهتان قويتان في نصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي، الأولى تجمع بين الكويت والنصر والثانية تجمع بين العربي والقادسية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأولى بين الكويت والنصر في الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الكويت على ملعب ”صباح السالم“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”الكويتية“ الرياضية بصوت المعلق حامد كميل.

بينما تقام مباراة العربي والقادسية في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ”صباح السالم“.. وتذاع المباراة عبر قناة ”الكويتية“ الرياضية.

🗓 غدا الأربعاء

العربي 🆚 القادسية

⏱ 7:45 مساءً

• ملعب نادي النصر

• كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم – نصف النهائي pic.twitter.com/lDNsoJnDSv — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) March 22, 2022

مشوار البطولة

تأهل الكويت في صدارة المجموعة الثالثة بالبطولة برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات على حساب الجهراء بنتيجة 2-1 والتغلب على اليرموك بنتيجة 3-1 وعلى خيطان بنتيجة 4-1 والتعادل دون أهداف مع السالمية.

وصعد النصر كأفضل وصيف بعدما حقق المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما خسر أمام التضامن بنتيجة 4-0 وفاز على الصليبخات بنتيجة 2-0 وفاز على الفحيحيل بنتيجة 2-1 وفاز على القادسية بنتيجة 4-2.

وتأهل القادسية متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما فاز بنتيجة 4-2 على الصليبخات والتضامن وخسر بنفس النتيجة أمام النصر، كما فاز على الفحيحيل بنتيجة 1-0.

وصعد العربي في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد التعادل مع برقان بنتيجة 1- والفوز على الساحل بنتيجة 5-2 والفوز على كاظمة بنتيجة 3-1 والتغلب على الشباب بنتيجة 4-1.

النصر و الكويت في الدور قبل النهائي لكأس الإتحاد pic.twitter.com/PA4liL5Egf — المركز الإعلامي نادي النصر الرياضي ( الكويت) (@ClubAlnasr) March 21, 2022

الكويت ضد النصر

يتنافس الكويت والنصر على التذكرة الأولى لنهائي البطولة التي يحمل لقبها الكويت برصيد 5 مرات، بينما لم يفز بها النصر من قبل.

ويعول الكويت على خبرات مدربه التونسي نبيل معلول من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

ويعاني الكويت من غيابات بالجملة على رأسها سامي الصانع وطلال الفاضل وإبراهيم كميل وفهد حمود وفهد الهاجري ويوسف ناصر للانضمام لمعسكر منتخب الكويت.

ويغيب أيضاً حارس المرمى ضاري العتيبي وعبد العزيز ناجي للانضمام للمنتخب الأولمبي بجانب التونسي طه ياسين الخنيسي للانضمام لمنتخب بلاده.

ويقود تشكيلة الكويت حارس المرمى عبد الرحمن كميل وأمامه رباعي خط الدفاع حسين حاكم وريان مكجوان وطلال جازع ويوسف الخبيزي.

ويقود خط الوسط علي حسين وبجواره شريدة الشريدة ويميناً غاي ديمبلي ويساراً أحمد الزنكي مع ثنائي الهجوم عبد الله البريكي وعبد المحسن التركماني.

ويأمل النصر بقيادة مدربه الدكتور محمد المشعان استغلال غيابات الكويت في مباراة كأس الاتحاد والعبور للدور النهائي.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى خليفة رحيل الظفيري وأمامه رباعي خط الدفاع أدو روبن ومحمد خالد النصار وعدي الصيفي ومعاذ الظفيري.

ويقود خط الوسط مشاري العازمي وبجواره خالد شامان وأمامهما عبد المحسن العجمي وعلى الأطراف محمد دحام وفهد العنزي مع المهاجم دينيس سوسوغ.

وقال حسام عبدالعال، لاعب كاظمة الكويتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الغيابات التي تضرب صفوف الكويت ستؤثر على أدائه في هذه المباراة خاصة أن خبرة نبيل معلول مدرب الفريق وحدها لا تكفي.

وأشار إلى أن النصر يملك عناصر مميزة على رأسها فهد العنزي فهو لاعب موهوب ومميز بجانب المهاجم دينيس.

المباراة القادمة |

القادسية 🆚 العربي

🏆 كأس الاتحاد لكرة القدم- نصف النهائي

🕕 7:45 مساءً

🏟 استاد علي صباح السالم pic.twitter.com/iS8K6NTEqQ — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) March 22, 2022

العربي ضد القادسية

يبقى لقاء العربي ضد القادسية حافلاً بالعديد من التفاصيل رغم غياب عدة لاعبين في صفوف الفريقين.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 18 فبراير الماضي بفوز العربي بنتيجة 1-0 على القادسية.

وحقق القادسية لقب كأس الاتحاد 5 مرات وهو حامل آخر لقب بينما فاز العربي بهذه البطولة 3 مرات ولكن آخرها عام 2014.

ويعاني القادسية غيابات بالجملة على رأسها الخماسي المنضم لمنتخب الكويت بدر المطوع وفهد الأنصاري وأحمد الظفيري وراشد الدوسري ويوسف الحقان بخلاف علي فائز المنضم لمنتخب العراق إضافة إلى عيد الرشيدي وخالد إبراهيم للإصابة.

ويعود للفريق الحارس خالد الرشيدي بعد نهاية إيقافه بجانب الألباني لورنس تراشي. ويعتمد ناصر الشطي المدير الفني على تشكيلة تضم حارس المرمى مبارك الحربي وأمامه رباعي خط الدفاع لورنس تراشي وحسين حاجية وسلطان صلبوخ وخالد صباح.

ويقود خط الوسط صالح الشيخ وبجواره عبد العزيز وادي وعبد الوهاب الصليلي وعبد الله ماوي وإلياس يعيش مع المهاجم أحمد الرياحي.

ويغيب عن صفوف العربي بقيادة مدربه الكرواتي أنتي ميشا كل من الحارس سليمان عبد الغفور للإصابة بجانب علي خلف وسلطان العنزي للانضمام للمنتخب الأول وثنائي منتخب ليبيا سنوسي الهادي ومحمد صولة بجانب خماسي المنتخب الأولمبي حارس المرمى جاسم العوضي وعلي عبدالرسول وحسين أشكناني وعبدالرحمن الشرهان وسلمان العوضي.

ويعتمد العربي على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرضا شهاب وأمامه رباعي خط الدفاع جمعة عبود وطارق بو عبطة ومحمد فريح وعيسى وليد.

ويقود خط الوسط عبد الله الشمالي وسيف الحشان ويميناً جوسيب كينزيفتش ويساراً خالد المرشد مع ثنائي الهجوم وليد الشعلة وعلي خلف.

وقال أحمد دويدار، مدافع كاظمة الكويتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن العربي فريق كبير ومميز ولديه لاعبون يملكون عناصر مميزة رغم كثرة الغيابات.

وأوضح أن القادسية أيضاً فريق مميز ولديه عناصر مهمة ويستطيع تحقيق الفوز.