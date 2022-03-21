غسان معتوق: عمر السومة هو من رفض الانضمام لقائمة منتخب سوريا

كشف غسان معتوق المدير الفني لمنتخب سوريا، سبب استبعاد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي من قائمة نسور قاسيون لخوض مباراتي لبنان والعراق في آخر جولتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح معتوق في تصريحاته صحفية أن عمر السومة اعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب سوريا في الفترة الحالية لعدم استعداده نفسيا، وقال: ”استبعاد عمر السومة تم بناء على طلبه، اعتذر عن عدم الانضمام لهذا المعسكر؛ بسبب مروره بحالة نفسية ليست جيدة، أما عمر خربين فلم يتماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وهو السبب نفسه الذي دفعنا لاستبعاد ورد السلامة، حسام عايش ومحمود البحر“.

إبراهيم عالمة حارس منتخب سوريا: أنا لاعب محترف في اتحاد منحرف

https://t.co/Zb1eqFv0vx pic.twitter.com/3VrXig4se6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

ومن المقرر أن يلعب منتخب سوريا مع لبنان يوم 24 مارس، قبل أن يواجه العراق بعد 4 أيام في ختام الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وحصد منتخب سوريا نقطتين فقط من 8 مباريات ويحتل المركز السادس الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، علما أن منتخبي إيران وكوريا الجنوبية ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى وبقى معرفة صاحب المركز الثالث المؤهل إلى الملحق.

وتتنافس منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث، في حين انتهت آمال منتخب سوريا في التأهل إلى الملحق، وسيلعب صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

رسميا.. غسان معتوق مديرا فنيا لمنتخب سوريا https://t.co/Vu5A94NjiA pic.twitter.com/d9QByfYd8D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وفيما يلي قائمة منتخب سوريا لمواجهتي لبنان والعراق:

إبراهيم عالمة، خالد حجي عثمان، محمد ريحانية، حسين جويد، مصطفى جنيد، أحمد مدنية، حسين رحال، محمود مواس، عبدالله الشامي، مارديك مردكيان، علاء الدالي، عمرو ميداني، أوليفر كاسكاو، سعد أحمد، ياسين سامية).

وضمت القائمة أيضا: (يوسف محمد، مؤيد خولي، خالد كردغلي، كامل حميشة، عمرو جنيات، محمد حلاق، مؤيد عجان، محمد عنز، ثائر كروما، محمد مرمور، ملهم ببولي.

جماهير سوريا تهاجم عمر السومة عقب الهزيمة أمام الإمارات (فيديو) https://t.co/MzdVpjxIvj pic.twitter.com/5yXPMR62vb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

وتعادل منتخب سوريا 1/1 مع الإمارات وبذات النتيجة مع العراق، في حين خسر أمام إيران (مرتين) وكوريا الجنوبية (مرتين) ولبنان، والإمارات، علما أن نسور قاسيون لم يسبق لهم التأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.