لاعبو كاظمة يحملون شبيب الخالدي رافعًا علم الفريق وسط اعتراض من لاعبي العربي (فيديو)

منع لاعبو فريق العربي نظراءهم في كاظمة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، في الدوري الكويتي، من الاحتفال بطريقة كادت أن تغضب جماهير العربي.

وتغلب نادي كاظمة على نادي العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في الجولة الـ14 من الدوري الكويتي.

وقام لاعبو كاظمة بالاحتفال بشكل رائع عقب المباراة، حيث حملوا زميلهم شبيب الخالدي على الأعناق، بعد أن ساهم بقوة في انتصار فريقه بثلاثية، لكن لاعبي العربي اعترضوا طريق زملائهم في كاظمة ومنعوهم من الذهاب للجماهير؛ حتى لا يشعلوا غضبهم كما حدث سابقا في مواجهة السالمية.

لاعبو كاظمة يحملون شبيب الخالدي رافعاً علم كاظمة و إعتراض من لاعبي العربي#العربي_كاظمة#الديربي pic.twitter.com/wlc3dqgWPA — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 19, 2022

وتقدم كاظمة بهدف من هدافه شبيب الخالدي في الدقيقة 21، وتعادل العربي عبر المدافع جمعة عبود في الدقيقة 31، وفي أواخر المباراة نجح كاظمة في تسجيل هدفين سجلهما نجم المباراة الأردني أحمد العرسان في الدقيقة 78، والبديل عمر حبيتر في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة، تقدم كاظمة إلى النقطة 31، متقدماً بفارق نقطة عن الكويت، الذي كان فاز اليوم أيضاً على الفحيحيل بالنتيجة ذاتها.

بينما تلقى العربي صاحب المركز الثالث هزيمة مؤلمة جمّدت رصيده عند 26 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية الرابع.

وكانت الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الكويتي، في المباراة التي جمعت بين فريقي السالمية والعربي، شهدت أحداثاً مؤسفة على المستوى الجماهيري عقب نهاية اللقاء.

وعلى ملعب ثامر الخاص بنادي السالمية، انتصر الأخير بنتيجة 3-2، بعدما تقدّم في الدقيقة 29 عن طريق محمد الهويدي من ضربة جزاء.

وصدم العربي الجميع حين عادل الكفة في الدقيقة 62 عن طريق السنوسي الهادي من علامة الجزاء، قبل أن يحرز الهدف الثاني زميله جوسيب كنيزفيتش بذات الطريقة في الدقيقة 68.

وفور إطلاق حكم المباراة الإماراتي عادل النقبي صافرة النهاية نزلت بعض الجماهير إلى أرض الملعب وبدأت المناوشات.

وكانت جماهير العربي بدأت في إلقاء زجاجات المياه على لاعبي السالمية في الدقائق الأخيرة من المباراة، كما كسرت جماهير الأخضر مقاعد المدرجات.

وبعد المباراة توجهت بعض جماهير السالمية حاملين أعلام ناديهم نحو جمهور العربي، واحتفلوا أمامهم، فاستفزوا جمهور العربي الذي حاول الاشتباك مع جماهير المنافس.

ولولا تدخل أعضاء الجهاز الإداري في الفريقين، لحدثت كارثة بسبب محاولات الاشتباك بين الطرفين، التي كادت أن تتحول لأحداث دامية.

وجاء فوز السالمية مثيرا وفي الدقائق الأخيرة، مما أجج غضب جماهير العربي.