رياضة

تقرير: إداري بنادي المريخ يضرب لي كلارك بعد مباراة الأهلي
تاريخ النشر: 19 مارس 2022 10:55 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2022 11:15 GMT

تقرير: إداري بنادي المريخ يضرب لي كلارك بعد مباراة الأهلي

مجلس إدارة نادي المريخ كان قد قرر إعفاء لي كلارك من منصبه عقب الخسارة 1/3 أمام الأهلي، والخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام سودانية عن تعرض المدرب الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لنادي المريخ للضرب؛ بعد خسارة الفريق 1/3 أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة.

وقالت صحيفة ”كفر ووتر“، إن لي كلارك تعرض للضرب مع مساعده إسلام جمال في معسكر المريخ عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإنجليزي بعد مواجهة الأهلي.

وأضافت أن لي كلارك حاول ”التحرش“ بأحد إداريي المريخ؛ بسبب خلافات شخصية ولكنه تعرض لوابل من اللكمات من مقربين من الإداري، وأوضحت أن المدرب الإنجليزي حمل مجلس إدارة المريخ مسؤولية الخسارة أمام الأهلي بعد أن لعب المريخ مباراتين في مصر.

وأشارت صحيفة ”كفر ووتر“ إلى أن جماهير الرياضة السودانية استنكرت ضرب لي كلارك في معسكر المريخ، ووصفوا ما حدث بأنه لا يشبه الرياضة ولا يمت لها بصلة.

 

إقالة لي كلارك
وكان مجلس إدارة نادي المريخ قد قرر إعفاء لي كلارك من منصبه عقب الخسارة 1/3 أمام الأهلي، والخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر مجلس المريخ قرارًا بإقالة لي كلارك وجهازه الفني من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكلف مجلس إدارة نادي المريخ المدرب الوطني إبراهيم الحسين إبراهومة بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

2022-03-585وسخر الإنجليزي لي كلارك من إقالته من تدريب المريخ وكتب عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”نادي نخبة! لقد أقالتموني عبر وسائل الإعلام“.

وجاءت إقالة لي كلارك بعد 48 يوما من توليه مهمة تدريب المريخ، خاض خلالها الفريق 6 مباريات (5 رسمية وواحدة ودية)، وأعلن المريخ التعاقد مع المدرب الإنجليزي يوم 29 يناير الماضي.

وخاض نادي المريخ مع لي كلارك 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا حقق الفوز مرة وحيدة فقط، وكانت أمام مواطنه الهلال، في حين خسر مباراتين أمام الأهلي في القاهرة، وتعادل أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة.

ومن المقرر أن يلعب نادي المريخ مع ماميلودي صن داونز، يوم الجمعة 1 أبريل المقبل، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، علما أنهما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب، ولم يسبق أن التقيا في مباراة قبلها.

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