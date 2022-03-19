تقرير: إداري بنادي المريخ يضرب لي كلارك بعد مباراة الأهلي

كشفت وسائل إعلام سودانية عن تعرض المدرب الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لنادي المريخ للضرب؛ بعد خسارة الفريق 1/3 أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة.

وقالت صحيفة ”كفر ووتر“، إن لي كلارك تعرض للضرب مع مساعده إسلام جمال في معسكر المريخ عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإنجليزي بعد مواجهة الأهلي.

إقالة لي كلارك من تدريب المريخ السوداني بعد الهزيمة أمام الأهلي ووداع دوري أبطال أفريقيا https://t.co/5wTCwVUG3K pic.twitter.com/et80o19JzN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وأضافت أن لي كلارك حاول ”التحرش“ بأحد إداريي المريخ؛ بسبب خلافات شخصية ولكنه تعرض لوابل من اللكمات من مقربين من الإداري، وأوضحت أن المدرب الإنجليزي حمل مجلس إدارة المريخ مسؤولية الخسارة أمام الأهلي بعد أن لعب المريخ مباراتين في مصر.

وأشارت صحيفة ”كفر ووتر“ إلى أن جماهير الرياضة السودانية استنكرت ضرب لي كلارك في معسكر المريخ، ووصفوا ما حدث بأنه لا يشبه الرياضة ولا يمت لها بصلة.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على المريخ السوداني https://t.co/u6tTFiOS2o pic.twitter.com/VZf9wMLTxL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

إقالة لي كلارك

وكان مجلس إدارة نادي المريخ قد قرر إعفاء لي كلارك من منصبه عقب الخسارة 1/3 أمام الأهلي، والخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر مجلس المريخ قرارًا بإقالة لي كلارك وجهازه الفني من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكلف مجلس إدارة نادي المريخ المدرب الوطني إبراهيم الحسين إبراهومة بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسخر الإنجليزي لي كلارك من إقالته من تدريب المريخ وكتب عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”نادي نخبة! لقد أقالتموني عبر وسائل الإعلام“.

وجاءت إقالة لي كلارك بعد 48 يوما من توليه مهمة تدريب المريخ، خاض خلالها الفريق 6 مباريات (5 رسمية وواحدة ودية)، وأعلن المريخ التعاقد مع المدرب الإنجليزي يوم 29 يناير الماضي.

وخاض نادي المريخ مع لي كلارك 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا حقق الفوز مرة وحيدة فقط، وكانت أمام مواطنه الهلال، في حين خسر مباراتين أمام الأهلي في القاهرة، وتعادل أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة.

ومن المقرر أن يلعب نادي المريخ مع ماميلودي صن داونز، يوم الجمعة 1 أبريل المقبل، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، علما أنهما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب، ولم يسبق أن التقيا في مباراة قبلها.