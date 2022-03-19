الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الهلال السوداني اختبارًا صعبًا في مواجهة ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي المصري على مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 3/1، أمس الجمعة، على استاد السلام في القاهرة، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة الهلال وصن داونز في هذه المجموعة.

ثيمبا زواني 🦸‍♂️ تسجيل هدف الفوز لماميلودي صنداونز ✅

حماية عرين فريقهُ بالدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء 🛡️#TotalEnergiesCAFCL | #MSFCHFC | @Masandawana pic.twitter.com/oCdq1Kl8Em — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 11, 2022

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال، وصن داونز، في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 15:00 بتوقيت السودان على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق سوار الذهب.

ترتيب المجموعة

يحتل ماميلودي صن داونز صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل رسميًا عن هذه المجموعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يبقى المريخ في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وفاز ”ماميلودي صن داونز“ على الهلال بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى للمجموعة.

ملخص المباراة: 📽️ بأقدام ثيمبا زواني، ماميلودي صنداونز يحقق أول 3⃣ نقاط في دوري أبطال إفريقيا 2021/2022 عقب التفوق على الهلال ✅#TotalEnergiesCAFCL | @Masandawana | @AlHilalSC_ | #MSFCHFC | @Football2Gether pic.twitter.com/BhVESOq7T1 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 11, 2022

ويحتاج الهلال للفوز للوصول إلى 7 نقاط والتساوي مع الأهلي قبل مواجهة الحسم بالجولة الأخيرة، علمًا بأن لقاء الفريقين في السودان انتهى بالتعادل 0/0.

وفي حالة خسارة الهلال، فإن أمامه فرصة أيضًا بالفوز على الأهلي، وهو ما يضمن له التأهل، كما أن التعادل يصل بالهلال إلى 5 نقاط، ويحتاج أيضًا للفوز في آخر جولة على الأهلي.

انتفاضة الهلال

يطمح الهلال لمواصلة الانتفاضة بعدما حقق الفوز على المريخ في لقاء ديربي النيلين الجولة الماضية، وأنعش آماله في المنافسة.

وقال الإسباني دانيال خيمينز المدرب العام للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الجميع داخل الهلال يسعى إلى الانتصار على ماميلودي صن داونز، موضحًا أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن كل مباراة في دور المجموعات لها وضعية خاصة، وظروف مختلفة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جواو موتا حاول التغلب على ظاهرة إهدار الفرص.

5⃣ فرق ضمنت التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن. ✅ توقعاتكم لبقية المتأهلين؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/aXtuyHxtRx — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 18, 2022

ويغيب عن صفوف الهلال مدافعه محمد إرينق، ويعتمد موتا على تشكيلة تضم حارس المرمى علي أبو عشرين، وأمامه رباعي خط الدفاع: محمد وأتارا، والطيب عبدالرازق، وموفق صديق، وفارس عبدالله.

ويقود خط الوسط ولي الدين خضر، وبجواره عبدول أجاجون، وصلاح الدين عادل، مع الثلاثي: عيد مقدم، وياسر مزمل، ومحمد عبدالرحمن.

صن داونز.. وحسم الصدارة

يأمل ماميلودي صن داونز بتحقيق نقطة التعادل على الأقل لحسم الصدارة في هذه المجموعة بعد تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية.

وقال رولاني موكوينا مدرب صن داونز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه مصمم على القتال، ومواصلة البحث عن الانتصارات في هذه المجموعة القوية.

وأشار إلى أن الفوز على الأهلي ذهابًا وإيابًا لن يؤثر بالسلب على فريقه لأن صن داونز يكن كل تقدير واحترام للهلال، ويعلم مدى صعوبة هذه المواجهة.

ويعتمد مانجوبا مانجيثي المدير الفني لفريق صن داونز على تشكيلة تضم حارس المرمى كينيدي مويني، وأمامه رباعي الدفاع: بريان أونيانجو، وروشني دي روك، وأوبري موديبا، وليلي لاكاي.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على المريخ السوداني https://t.co/u6tTFiOS2o pic.twitter.com/VZf9wMLTxL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

ويقود خط الوسط أنديل جالي، وبجواره موتوبي مفالا، وعلى الأطراف تيمبا زواني، وتابيلو مورينا، وصانع الألعاب هاشم دومينغو، وفي الهجوم بيتر شالوليلي.

وقال حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الهلال في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فالفرصة ستكون أكبر للتأهل حال فوزه على صن داونز.

وأضاف: ”في رأيي أن الهلال لو خسر من صن داونز أو تعادل لن يستطيع الفوز على الأهلي في القاهرة، ولكن فوزه على بطل جنوب أفريقيا يمنحه ثقة كبيرة“.

وأشار إلى أن صن داونز فريق مميز وسريع، وقدم مستويات طيبة أمام الأهلي، وسيعمل على الأقل لتجنب الهزيمة لحسم الصدارة.