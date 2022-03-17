رياضة

السيب يتوج بطلا لكأس عمان بفوز درامي على الرستاق (فيديو)
تاريخ النشر: 17 مارس 2022 17:42 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2022 17:55 GMT

السيب يتوج بطلا لكأس عمان بفوز درامي على الرستاق (فيديو)

‏توج نادي السيب بطلًا لكأس عمان للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه 2/0 على الرستاق، في المباراة النهائية، اليوم الخميس، في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. هدف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

‏توج نادي السيب بطلًا لكأس عمان للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه 2/0 على الرستاق، في المباراة النهائية، اليوم الخميس، في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 87، في حين جاء الثاني في الدقيقة 90+4.

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