السيب يتوج بطلا لكأس عمان بفوز درامي على الرستاق (فيديو)

‏توج نادي السيب بطلًا لكأس عمان للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه 2/0 على الرستاق، في المباراة النهائية، اليوم الخميس، في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

هدف السيب الأول في نهائي ⁧#كأس_جلالة_السلطان لكرة القدم بين السيب والرستاقhttps://t.co/bD9J95rn7T pic.twitter.com/sTcyzCPOJl — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) March 17, 2022

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 87، في حين جاء الثاني في الدقيقة 90+4.