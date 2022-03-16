الرمثا يرفض صعود منصة بطولة الدرع وينسحب من بطولة القدس والكرامة

أعلن خالد الزعبي رئيس نادي الرمثا الأردني، مساء الأربعاء، انسحاب الفريق من بطولة القدس والكرامة، التي ستقام في فلسطين.

وأكد الزعبي أن الانسحاب من البطولة احتجاجا على ما وصفه بالظلم التحكيمي الذي تعرض له الرمثا أمام النادي الفيصلي، والتي شهدت تتويج الأخير بلقب درع الاتحاد الأردني.

وكان من المقرر أن يسافر فريقا الفيصلي والرمثا، يوم الخميس، إلى فلسطين للمشاركة في بطولة القدس والكرامة التي يشارك فيها أيضا الوحدات إلى جانب 3 فرق فلسطينية.

وتنطلق البطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأكاديمية جوزيف بلاتر يوم السبت المقبل.

كما رفض نادي الرمثا الصعود إلى منصة التتويج واستلام ميداليات المركز الثاني.

وتوج النادي الفيصلي بلقب بطولة درع الاتحاد الأردني للمرة الثامنة في تاريخه، بتغلبه على نادي الرمثا بهدف نظيف.

وسجل هدف الفوز للفيصلي اللاعب مجدي العطار في الدقيقة 17، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وحقق الفيصلي لقبه الثامن في بطولة درع الاتحاد الأردني.

وفاز الفيصلي باللقب 7 مرات آخرها العام 2011، بينما حقق الرمثا اللقب 5 مرات آخرها العام 2001.

يذكر أن الفيصلي تأهل للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفوزه على الجزيرة بنتيجة 1/0، ثم تعادله مع معان دون أهداف، وتغلبه على الوحدات بنفس النتيجة.

وفاز الفيصلي في لقاء نصف النهائي على حساب شباب الأردن بنتيجة 4/3، بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1/1 في اللقاء.