الفيصلي يتوج بدرع الاتحاد الأردني بفوز مثير على الرمثا

توج النادي الفيصلي بلقب بطولة درع الاتحاد الأردني للمرة الثامنة في تاريخه، بتغلبه على نادي الرمثا بهدف نظيف.

سجل هدف الفوز للفيصلي اللاعب مجدي العطار في الدقيقة 17، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وحقق الفيصلي لقبه الثامن في بطولة درع الاتحاد الأردني.

وفاز الفيصلي باللقب 7 مرات آخرها العام 2011، بينما حقق الرمثا اللقب 5 مرات آخرها العام 2001.

يذكر أن الفيصلي تأهل للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفوزه على الجزيرة بنتيجة 1/0 ثم تعادله مع معان دون أهداف، وتغلبه على الوحدات بنفس النتيجة.

وفاز الفيصلي في لقاء نصف النهائي على حساب شباب الأردن بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1/1 في اللقاء.