الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة الرمثا ضد الفيصلي في نهائي كأس الدرع الأردني

يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات بطولة كأس درع الاتحاد الأردني لكرة القدم بمواجهة نارية تجمع الرمثا ضد الفيصلي في اللقاء النهائي للبطولة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الرمثا ضد الفيصلي في نهائي كأس درع الاتحاد الأردني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية بصوت المعلق باسم المجالي.

مشوار الرمثا والفيصلي

تأهل الفيصلي للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط بفوزه على الجزيرة بنتيجة ١-٠ ثم تعادله مع معان دون أهداف وتغلبه على الوحدات بنتيجة ١-٠.

وفاز الفيصلي في لقاء نصف النهائي على حساب شباب الأردن بنتيجة ٤-٣ بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة ١-١ في اللقاء.

وصعد الرمثا إلى النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد ٦ نقاط وتأهل كأفضل وصيف.

وفاز الرمثا على مغير السرحان بنتيجة ١-٠ وتغلب على سحاب ٣-١ ثم خسر من شباب الأردن بنتيجة ٠-٢.

وتخطى الرمثا في دور الأربعة عقبة الحسين إربد بنتيجة ١-٠.

وانتهى آخر لقاء بين الرمثا والفيصلي يوم ١ أكتوبر الماضي بفوز الفيصلي بنتيجة ١-٠، كما أن الرمثا لم يفز على الفيصلي خلال آخر ٤ مواجهات بينهما.

وفاز الفيصلي باللقب ٧ مرات آخرها العام ٢٠١١، بينما حقق الرمثا اللقب ٥ مرات آخرها العام ٢٠٠١.

أسلحة الفيصلي

يخوض الفيصلي مواجهة نهائي كأس الدرع باحثا عن التتويج باللقب بعد غياب طويل وحصد أول بطولة في الموسم.

ويغيب عن الفيصلي لاعبه عبيدة السمارنة للإيقاف، وعقد محمود الحديد المدير الفني للفيصلي جلسات لدعم لاعبيه في هذه المواجهة والمطالبة بتحقيق اللقب.

ويعتمد الفيصلي على تشكيلة تضم على الأرجح يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع أنس بني ياسين وإحسان حداد وبراء مرعي وسالم العجالين.

ويقود خط الوسط أنس الجبارات وأمامه نزار الرشدان ويوسف الرواشدة وفي الهجوم ورد البري ومجدي عطار وعبد الله عوض.

أوراق الرمثا

يتطلع الرمثا لتحقيق اللقب الغائب أيضا والتفوق على الفيصلي قبل مواجهة السوبر الأردني التي تجمع الفريقين يوم ٥ أبريل المقبل.

وتبدو صفوف الرمثا في أتم درجات الجاهزية لخوض لقاء الفيصلي مع عودة المدافع هادي الحوراني.

ويعتمد المدير الفني مراد الحوراني على تشكيلة تضم حارس المرمى حمزة حفناوي وأمامه رباعي خط الدفاع هادي الحوراني والسنغالي كوليبالي وهايل الذيابات ويوسف أبو الجزر.

ويقود خط الوسط عبد الرحمن أبو الكأس وعامر أبو هضيب وعلي عزايزة وعبد الرحمن الدرايشة مع ثنائي الهجوم حمزة الدردور وهاشم الخالدي.

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأردني الأسبق لـ“ إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية وحاسمة على لقب بطولة غائبة عن أحضان الفريقين.

وأوضح أن الفيصلي بطل الكأس ولديه طموح التتويج بأول بطولة في الموسم الجديد، كما أن الرمثا يسعى لاستكمال مسيرته المميزة بعد حصد لقب الدوري.

وأشار إلى أن عناصر الخبرة ستلعب دورا مهما في اللقاء وخاصة حمزة الدردور وإحسان حداد والحارس يزيد أبو ليلى، كما أن كل فريق سيلعب بحذر ولن يترك المساحات أمام منافسه.