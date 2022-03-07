من هو التشيكي فيتسلاف لافيتشكا المدرب الجديد لمنتخب الكويت؟

أعلن الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم التعاقد مع المدير الفني التشيكي فيتسلاف لافيتشكا لقيادة المنتخب الوطني الأول.

ولم يعلن الاتحاد الكويتي مدة التعاقد مع لافيتشكا البالغ من العمر 58 عاما، لكن المدير الفني التشيكي أعلن في وقت لاحق أن العقد مدته أربعة شهور فقط قبل أن يعود إلى بلاده ومن ثم العودة للكويت الأسبوع المقبل مرة أخرى لتقديمه إلى وسائل الإعلام المحلية.

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح عن التعاقد مع المدرب التشيكي فيتيزلاف لافيتشكا لقيادة تدريب منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم.#KuwaitFA pic.twitter.com/Sf3goDipdb — KuwaitFA (@KuwaitFA) March 6, 2022

وقال لافيتشكا لوسائل إعلام تشيكية إنه يرحب بالتعاون مع المدربين المحليين في الكويت، وإن العقد مدته أربعة شهور وقد وافق على العرض بعد عدة مشاورات مع الاتحاد الكويتي.

وأضاف: ”مدة العقد أربعة شهور وهي فترة قصيرة، لكن إذا نجحنا في تصفيات كأس آسيا سنجدد العقد، وأنا هنا لمساعدة الكرة الكويتية وتلبية طموحات الجماهير“.

بعد تبقي (4) أشهر فقط على مدة الاتحاد الحالي .. اخيرا تعاقدوا مع مدرب حقيقي التشيكي فيتسلاف لافيكا (58 عام) مدرباً لمنتخب الكويت لمدة 4 أشهر فقط 🇰🇼🇨🇿 pic.twitter.com/WsqeENv4bV — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) March 7, 2022

من هو لافيتشكا؟

فيتسلاف لافيتشكا من مواليد التشيك عام 30 أبريل/نيسان عام 1963، وبدأ مسيرته كلاعب في صفوف فيكتوريا بلزن عام 1980 وقد لعب في بلزن لمدة عامين، كما دافع عن ألوان سلافيا براغ مرتين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقد اعتزل في صفوف تشروديم عام 1996.

وبدأ مسيرته التدريببة في صفوف سلافيا براغ الذي قاده ثلاث مرات، ثم تولى تدريب سلوفان ليبريتس التشيكي أيضا وانتقل للعمل في أستراليا لتدريب سيدني بين عامي 2009/2012 قبل أن يعود لقيادة سلافيا براغ بين عامي 2012- 2015 ومنه تولى تدريب المنتخب التشيكي للشباب تحت 21 عاما.

وكان آخر فريق يقوده لشلوسك فروتسواف البولندي بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتعاقد مع الاتحاد الكويتي.

ولم يتعاقد لافيتشكا مع أي فريق منذ رحيله عن لشلوسك فروتسواف في مارس/آذار 2021، وقد عمل مدربا للمنتخب التشيكي للشباب تحت 21 عاما مرتين الأولى من 2007-2008، والثانية من 2015 حتى 2018.

وفاز لافيتشكا بلقب الدوري الأسترالي مع نادي سيدني عام 2010، وتوج بلقب الدوري التشيكي مرتين واحدة مع سلوفان ليبريتس وأخرى مع سبارتا براغ، وكذلك كأس التشيك وكأس السوبر مع براغ.

هذا وقد حصل على جائزة أفضل مدرب في التشيك مرتين الأولى عام 2006، والثانية عام 2016.