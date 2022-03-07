الفيصلي يلدغ الوحدات بهدف قاتل ويتأهل لنصف نهائي درع الاتحاد الأردني

حقق الفيصلي فوزا ثمينا ومتأخرا بنتيجة 1/0، في مواجهة القمة أمام الوحدات في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ليتأهل إلى نصف نهائي درع الاتحاد الأردني، اليوم الإثنين.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يأتي الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع إحسان حداد في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بفوز الفيصلي 1/0.

الوحدات 0️⃣ – 1️⃣ الفيصلي#درع_الاتحاد pic.twitter.com/GlAWZ38Sc6 — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) March 7, 2022

ورفع الفوز رصيد الفيصلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ويتقدم بـ3 نقاط عن الوحدات الثاني، ولعب كل منهما 3 مباريات، وتأهل الفيصلي إلى نصف النهائي.

ويأتي معان في المركز الثالث وحصد 4 نقاط أيضا، في حين يقبع الجزيرة في ذيل الترتيب وحصد نقطة وحيدة.

يشار إلى أنه عن المجموعة الأولى تأهل الحسين إربد إلى نصف النهائي بعدما حصد 5 نقاط من 3 مباريات متقدما بفارق الأهداف عن شباب العقبة، الذي حصد 5 نقاط أيضا.

وكان الفيصلي تغلب بنتيجة 3/1 على الوحدات في نصف نهائي كأس الأردن يوم 21 نوفمبر الماضي، بينما تغلب الوحدات على الفيصلي في نصف كأس الدرع في الموسم الماضي بنتيجة 2/1.

ويقضي نظام كأس الدرع بصعود الفرق الثلاثة المتصدرة من المجموعات الثلاث بجانب أفضل وصيف.

ونال الجليل لقب درع الاتحاد الأردني 2021 بعد فوزه على الوحدات بركلات الترجيح 6/5 بعد التعادل 1/1.

والوحدات أكثر نادٍ نال لقب درع الاتحاد الأردني برصيد 10 ألقاب، مقابل 7 ألقاب للفيصلي، و5 ألقاب للرمثا، و3 ألقاب للحسين إربد، ولقبين لكل من شباب الأردن والجزيرة وعمان، ولقب لكل من الجليل واليرموك وكفرسوم.

ومن المقرر أن يشارك الوحدات في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يلعب مع الفيصلي السعودي، والسد القطري، والفائز من مباراة بني ياس الإماراتي وناساف كارشي الأوزبكي.

أما الفيصلي فيستهل مشواره في الدوري الأردني للمحترفين للموسم 2022/2023 بمواجهة الرمثا حامل اللقب، يوم 8 أبريل، وفي اليوم ذاته يلعب الوحدات مع السلط.

وفي وقت سابق، فاز معان على الجزيرة 1/0، وبعد شوط أول سلبي سجل خلدون خزامي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 65..

وكان هذا الفوز الأول لمعان على الجزيرة، بعد أن خسر أمامه 4 مرات متتالية في الدوري الأردني للمحترفين.