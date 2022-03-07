الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد الفيصلي في درع الاتحاد الأردني

يستضيف ملعب ”الأمير محمد“ بمدينة الزرقاء كلاسيكو جديدًا للكرة الأردنية بين الوحدات والفيصلي في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس درع الاتحاد الأردني، مساء اليوم الاثنين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوحدات والفيصلي في بطولة كأس درع الاتحاد الأردني.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الوحدات والفيصلي الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الأردن على ملعب ”الأمير محمد“ بمدينة الزرقاء.

وتذاع المباراة عبر قناة ”الأردنية الرياضية“ بصوت المعلق بسام المجالي.

وتقام أيضاً مواجهة أخرى قبلها بين الجزيرة ومعان في المجموعة ذاتها، الساعة الثالثة عصراً وتذاع عبر قناة ”الأردنية الرياضية“ بصوت المعلق أحمد الخلايلة.

إرشادات الحضور الجماهيري لمباراة الوحدات والفيصلي ضمن الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد برعاية مدارس التربية الريادية.#درع_الاتحاد pic.twitter.com/Z8tiWWmMjG — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) March 6, 2022

ترتيب الفريقين

يتصدر الوحدات ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الدرع برصيد 4 نقاط برصيد فوز وتعادل دون هزيمة، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل هدفاً.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني بالرصيد ذاته، وسجل الفريق هدفاً ولم تهتز شباكه.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وخلفه معان بالرصيد ذاته.

وفاز الفيصلي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس الأردن يوم الـ21 من نوفمبر الماضي، بينما تغلب الوحدات في نصف كأس الدرع في الموسم الماضي بنتيجة 2-1 على حساب الفيصلي.

وتقام المواجهة بحضور جماهيري بنصف سعة الاستاد، وتم تخصيص 5200 تذكرة للفريقين وتم توزيعها بالتساوي بين جماهير الفريقين.

أوراق الوحدات

يدخل الوحدات مواجهة الكلاسيكو ضد الفيصلي باحثاً عن تحقيق الفوز وضمان التأهل كما أن التعادل يضمن للوحدات التأهل بفارق الأهداف.

ويقضي نظام كأس الدرع عن صعود الفرق الثلاث المتصدرة من المجموعات الثلاث بجانب أفضل وصيف.

ويقود الوحدات المدرب البرازيلي صاحب الجنسية البرتغالية جورفان فييرا صاحب الخبرات الطويلة في الملاعب العربية على مدار مشواره التدريبي.

وقال فييرا في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه عبر ”فيسبوك“: ”الوحدات سيلعب بأسلوب الكرة الجماعية والفريق يجب أن يكون له تنظيم وأسلوب تكتيكي جماعي لا يعتمد على الأفراد فقط بل أداء المجموعة معاً“.

ويغيب عن الوحدات حارس مرماه عبد الله الفاخوري ومالك علان وأنس العوضات ومحمد الدميري لعدم الجاهزية، بينما يعود فراس شلباية وأحمد سمير بعد التعافي من الإصابة وينضم اللاعب الكاميروني كلارينس.

ومن المرجح أن يعتمد الوحدات على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عبد الستار وأمامه رباعي خط الدفاع طارق خطاب ودانييل عفانه ومهند خير الله أو فراس شلباية وأحمد إلياس.

ويقود خط الوسط أحمد إلياس وفادي عوض وكلارينس وفي الهجوم أحمد سمير وماتياس كاسترو ومهند أبوطه.

أسلحة الفيصلي

يخوض الفيصلي اختباراً صعباً يبحث خلاله عن الفوز لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

ويقود الفيصلي المدرب محمود الحديد، ويغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمد العكش وبراء مرعي بسبب الإصابة.

ويعتمد الفيصلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه رباعي خط الدفاع حسام أبو الدهب وعبيدة السمارنة وإحسان حداد وسالم العجالين.

ويقود خط الوسط نزار الرشدان وبجواره أمين الشناينة وورد البري وياكوبا بامبا وفي الهجوم يوسف الرواشدة ومجدي العطار.

وقال محمد عمر، مدرب الوحدات الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة بمثابة لقاءات الكؤوس فالوحدات بحاجة للتعادل أو الفوز، كما أن الفيصلي لا يفيده سوى الفوز.

وأوضح أن الوحدات سيختلف ويصبح أكثر تنظيماً مع فييرا فهو مدرب صاحب خبرات مؤكداً أن الفيصلي أيضاً سيظهر بصورة مختلفة لأنه فريق جماهيري وله شعبية، وأجواء لقاء الكلاسيكو الأردني ستفرض نفسها على اللاعبين.