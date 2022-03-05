مشجع لفريق السالمية يسبب أزمة باحتفاله بعلم فريقه أمام جمهور العربي في الدوري الكويتي (فيديو)

تسبب مشجع لفريق السالمية الكويتي في إحداث أزمة بعد مباراة فريقه ضد العربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الكويتي.

ودخل المشجع لأرض الملعب عقب نهاية المباراة للاحتفال بفوز فريقه وهو حامل علم ناديه أمام جمهور العربي، ما دفعهم لرميه بزجاجات المياه، كما تدخل لاعبو العربي للاشتباك معه بسبب تصرفه، ولكن لاعبي السالمية دافعوا عنه وأبعدوه.

أحداث شغب بعد مباراة #العربي_السالميه في الدوري الكويتي بعدما نزل مشجع أرض الملعب للاحتفال أمام جمهور العربي. pic.twitter.com/WfNdyIbbiM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 5, 2022

وفي لقطات أخرى تم تداولها، ظهرت الفوضى كاملة بعد المباراة إثر دخول جمهور الفريقين أرض الملعب وحدوث اشتباكات بينهم.

الجماهير تنزل أرض الملعب واشتباكات وفوضى كبيرة بعد مباراة #العربي_السالميه في الدوري الكويتي. pic.twitter.com/mZUorew4se — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 5, 2022

واقتنص فريق السالمية فوزا مهما على حساب العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ختام منافسات الجولة 12 من منافسات الدوري الكويتي الممتاز.

وسجل أهداف المباراة للسالمية محمد الهويدي من ركلة جزاء في الدقيقة 29، والبرازيلي ليما في الدقيقة 72، ومواطنه فابيانو في الدقيقة 88، في حين سجل للعربي السنوسي الهادي، والكرواتي جوسيب من ركلتي جزاء في الدقيقتين 62، 77.

وبهذا الفوز رفع السالمية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد العربي عند الرصيد نفسه في المركز الرابع بفارق الأهداف.

وشهدت المباراة ثلاث ركلات جزاء، كما تبادل كلا الفريقين التقدم في نتيجة المباراة، حيث كانت البداية للسالمية عن طريق محمد الهويدي ومن ثم عادل العربي النتيجة وتقدم بهدفين السنوسي الهادي، والكرواتي جوسيب، ليعود السالمية بهدفين للبرازيليين ليما، وفابيانو.

ودانت الأفضلية للسالمية في الشوط الأول وسط نجاح السماوي ومدربه محمد ابراهيم في الاستحواذ على منطقة المناورات وسط الملعب، بالاعتماد على 5 لاعبين هم نايف زويد، ومبارك الفنيني، ومحمد الهويدي، ومهدي دشتي، وفواز عايض، وشكّل الايفواري جمعة سعيد محطة هجومية مميزة، كما سجل بدر جمال، وحمد القلاف خطورة بالغة على الأطراف، ومثل سانج بير، وليما صمام الأمان أمام الحارس أحمد عادي.

وفي الدقائق الأخيرة حاول العربي العودة إلى المباراة وتراجع السالمية للحفاظ على النتيجة، لكن الأخضر لم يستطع أن يدرك التعادل لتنتهي المباراة بفوز ثمين للسالمية 3 – 2.