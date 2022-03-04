رياضة

مباراة القادسية والكويت: تدخل عنيف من بدر المطوع في جسم الخصم يجبر الحكم على طرده (فيديو)
تاريخ النشر: 04 مارس 2022 19:39 GMT
تاريخ التحديث: 04 مارس 2022 19:50 GMT

مباراة القادسية والكويت: تدخل عنيف من بدر المطوع في جسم الخصم يجبر الحكم على طرده (فيديو)

تعرَّض بدر المطوع قائد نادي القادسية للطرد، خلال مباراة الكلاسيكو أمام الكويت، والتي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي. وفي الدقيقة 88، أشهر حكم المباراة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرَّض بدر المطوع قائد نادي القادسية للطرد، خلال مباراة الكلاسيكو أمام الكويت، والتي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وفي الدقيقة 88، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه قائد القادسية، بعد تدخل عنيف بقدمه في بطن لاعب الكويت شريدة الشريدة.

ولم يلحظ الحكم التدخل العنيف، ولجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أوضحت تدخل بدر المطوع العنيف ضد شريدة الشريدة، ما استوجب حصوله على بطاقة حمراء.

وفاز العميد بثلاثية نظيفة دون ردٍ في المباراة التي جمعت بين كلٍ من فريقي القادسية وضيفة الكويت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز.

وسجل طه ياسين الخنيسي الهدف الأول لفريق الكويت في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي بهف نظيف.

وعزز اللاعب مهدى برحمة تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

واختتم إبراهيم كميل حفلة الأهداف، وأضاف الهدف الثالث للكويت في الدقيقة 93 من تسديدة أرضية سكنت شباك الحربي.

ورفع الكويت رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الرابع.

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