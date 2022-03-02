إصابة قوية لحارس الجزيرة الأردني قيس عباسي بعد تدخل مروع من لاعب الوحدات (فيديو)

تعرَّض قيس عباسي حارس مرمى نادي الجزيرة الأردني، لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من منذر أبو عمارة لاعب الوحدات خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لبطولة درع الاتحاد الأردني.

وفي الدقيقة 72 ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى داخل منطقة جزاء الجزيرة، وحاول ”عباسي“ الإمساك بها، حتى تدخل ”أبو عمارة“ بقوة في الحارس المنافس.

وتدخل ”أبو عمارة“ بقدمه في صدر ووجه ”عباسي“ بعنف، ما تسبب بتعرضه لإصابة قوية أدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة.

ويبحث الوحدات أمام الجزيرة عن الفوز ولا سواه بهدف تعزيز حظوظه في التأهل.

ويتصدر فريق الفيصلي ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الدرع برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الجزيرة 1-0، وتعادله مع معان.

في المقابل، يحتل الوحدات المركز الثاني بـ3 نقاط حصدها من فوزه في المباراة الأولى على معان بثلاثية نظيفة.