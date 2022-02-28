السودان.. غرق 5 لاعبي كرة قدم في النيل

لقي 5 لاعبين من فريق الملاحة في مدينة شندي في شمال السودان، حتفهم إثر غرق القارب الذي كان يقلهم إلى المتمة – غرب نهر النيل- لأداء مباراة مع فريق الجريف.

وهرعت فرق من الدفاع المدني بولاية نهر النيل للمساعدة في انتشال الجثث ولايزال البحث جاريا لانتشالها حسب وكالة أنباء السودان.

ونعى والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، وأعضاء حكومته، على لاعبي فريق الملاحة.

وتعددت حوادث الغرق في السودان بنهر النيل، حيث توفي في شباط/فبراير الماضي 7 أشخاص من أسرة واحدة بعد غرقهم في نهر النيل في منطقة المحمية ”قرية حمَودات“ في ولاية نهر النيل شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وتوفيت أيضا ثلاث فتيات غرقا في إحدى ترع مدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض- جنوب السودان في أيار/مايو، ونجت ثلاث أخريات وذلك عندما ذهبن لجلب المياه من الترعة ”تجمع مياه فرعي من النيل“ لمنازلهن.

وفي آذار/مارس من العام الماضي، غرق قارب يقل مسؤولين سودانيين بمحلية حلفا شمال البلاد، بسبب الأحوال المناخية السيئة في المنطقة.

وكان القارب متجها من مدينة حلفا في الضفة الشرقية لبحيرة النوبة إلى أرقين في الضفة الغربية للبحيرة، لاستقبال وزير الداخلية والبنى التحتية ومدير الجمارك.

وقد مثلت واقعة وفاة 22 طالبا وطبيبة بينهم خمسة شقيقات فاجعة في الأوساط السودانية في 2018 بعد غرق قارب في نهر النيل شمال السودان.

وتعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى عبور الطلاب إلى الضفة الثانية من النهر للحاق بالدراسة حيث تقع المدرسة، جاؤوا من عدد محدود من الأسر وقرية واحدة.

وفقدت حليمة وزوجها عمر سليمان البصير بناتهما الخمس وهن: جواهر وريم وتوسل وفاطمة اللائي يدرسن بمرحلة الأساس وشقيقتهن الكبرى رهام التي تدرس بالمرحلة الثانوية.

وتطلق الدفاع المدني السوداني، نداءات متكررة للمواطنين بعدم الاقتراب من النيل أو السباحة فيه أثناء فيضان نهر النيل.