سبب الحجز على كافة أموال النادي الفيصلي

كشفت تقارير صحفية عن صدور قرار بالحجز على أموال نادي الفيصلي الأردني؛ بسبب قضية قديمة تتعلق بشيكات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”رؤيا“، يوم السبت، سيتم الحجز على جميع أموال الفيصلي، في البنوك ولدى اتحاد كرة القدم، إلى أن يتم حل القضية.

وقال نضال العساف، المتحدث الإعلامي للنادي الفيصلي، في تصريحاته أنه تم الحجز على كافة أموال النادي؛ بسبب قضايا شيكات سابقة أخذت حكما قطعيا.

وأوضح أن ”الأموال التي تم حجزها هي التي تأتي من شركة أمنية وبنك صفوة والاتحاد الأردني لكرة القدم“.

وأضاف أن اللجنة المؤقتة ستعقد اجتماعا طارئا في اليومين المقبلين؛ للتباحث بهذا الأمر.

ويمر الفيصلي منذ سنوات بأزمات مالية عديدة، حيث تقدم أكثر من لاعب ومدرب بشكاوى؛ للمطالبة بمستحقات سابقة.

ووفقا للوثائق المتداولة، فقد تم الحجز على الأموال المخصصة للنادي الفيصلي، لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم وبنك صفوة الإسلامي، بناءً على القضية التنفيذية رقم (5-11/30316-2021.. سجل عام) المرفوعة على النادي من قبل الدائن محمد طالب فارس برقاوي ومحاميته هلا عواد، والدائن كمال تركي سالم محمد ومحاميه حسام حلمي.

وتبلغ قيمة المبالغ المطالب بالحجز عليها، كما يلي: لصالح محمد برقاوي (سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون دينارا وستمائة وثلاثون فلسا)، ولصالح كمال تركي (ألف وتسعمائة وثلاثون دينارا وثلاثمائة وعشرون فلسا).

أما عن ذمم وديون النادي الفيصلي فقد قال الحديد، إن الديون على الفريق بلغت 1.9 مليون دينار موزعة على النحو التالي: 900 ألف دينار ذمم لاعبين سابقين، و257 ألفا ذمم مدربين للفريق الأول، و41 ألف دينار ذمم مدربين للفئات العمرية، و24 ألف دينار لموظفين في مقر النادي، و303 آلاف دينار شيكات مؤجلة، و381 ألفا ذمم للمؤسسات وأشخاص.

وشهدت قرعة بطولة الدوري الأردني للمحترفين لعام 2022 للمرة الأولى، إقامة قرعة لمباريات الذهاب وأخرى للإياب؛ لتوفير أكبر قدر من العدالة في ترتيب المباريات لكل فريق، في إطار مساعي الاتحاد لتطوير بطولاته، ولتعزيز معاييره الرئيسية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة منذ انطلاق الأسبوع الأول من البطولة، 8 أبريل المقبل، حيث يواجه الرمثا -حامل اللقب- نظيره الفيصلي، ويلتقي السلط مع الوحدات، والحسين مع شباب الأردن، والجزيرة مع شباب العقبة، والصريح مع معان، وسحاب مع مغير السرحان.

فيما تشهد مواجهات الأسبوع الـ 11 والأخير من مرحلة الذهاب، لقاءات: الوحدات مع الجزيرة، سحاب مع الرمثا، شباب الأردن مع الصريح، شباب العقبة مع الحسين، السلط مع مغير السرحان، ومعان مع الفيصلي.

ومع انطلاق مرحلة الإياب في الأسبوع الـ 12 يلتقي: الصريح مع السلط، الوحدات مع الجزيرة، الرمثا مع سحاب، الفيصلي مع شباب العقبة، الحسين مع شباب الأردن، ومعان مع مغير السرحان.

وتختتم منافسات البطولة في الأسبوع الـ 22 بمواجهة: الجزيرة والفيصلي، معان مع الصريح، سحاب مع الحسين، شباب العقبة مع الرمثا، الوحدات مع مغير السرحان، وشباب الأردن مع السلط.

ويهدف النظام الجديد، إلى منح كل فريق فرصتين لترتيب جدول مبارياته خلال بطولة الدوري، بحيث لن يتم تكرار جدول مباريات الذهاب خلال مرحلة الإياب، بل سينال كل نادٍ فرصة ترتيب جديد في المرحلة الثانية من البطولة؛ سعيا لتحقيق العدالة في تسلسل المباريات.