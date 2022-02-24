استبعاد مازن فياض من المشاركة مع الزوراء بعد رفضه المشاركة أمام الطلبة

أعلن نادي الزوراء العراقي استبعاد اللاعب مازن فياض من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما رفض المشاركة كبديل أمام الطلبة في ديربي العراق.

وحقق نادي الطلبة فوزًا مهمًا بنتيجة 1/0 على منافسه الزوراء، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري العراقي الممتاز، على ملعب الشعب الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

وقال عبد الكريم عبد الرزاق المدير الإداري لفريق الزوراء عقب الخسارة إن مازن فياض رفض المشاركة في الشوط الثاني كبديل أمام الطلبة، وسيتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقه.

وكشف عبد الرزاق تفاصيل الأزمة قائلا: ”المدرب أيوب أوديشو طالب مازن فياض بالإحماء تمهيدا للدفع به مطلع الشوط الثاني، لاحتياج الفريق إلى خدماته، إلا أنه فوجئ برفضه المشاركة“.

وأكد عبد الرزاق أن الفريق لا يقف على أي لاعب غير حريص على سمعة النادي مهما كان مستواه الفني.

ونجح الطلبة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على الزوراء، بعد أن فاز في مباراة الدور الأول 2/0 ليحصد 6 نقاط من الزوراء.

وفي آخر 10 مباريات بين الزوراء والطلبة فاز الزوراء 5 مرات، في حين حقق الطلبة فوزين، وتعادلا 3 مرات.

ورفع الفوز رصيد الطلبة إلى 46 نقطة من 23 مباراة، ويتأخر بـ14 نقطة عن الشرطة المتصدر بـ60 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل الزوراء المركز الثالث، ويتأخر بثلاث نقاط فقط عن الطلبة، وكل منهما لعب 23 مباراة، ويتبعهما القوة الجوية في المركز الرابع وحصد 43 نقطة من 23 مباراة.