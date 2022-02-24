رياضة

ترتيب الدوري العراقي: الطلبة يحقق فوزًا ثمينًا على الزوراء
تاريخ النشر: 24 فبراير 2022 17:38 GMT
تاريخ التحديث: 24 فبراير 2022 19:05 GMT

ترتيب الدوري العراقي: الطلبة يحقق فوزًا ثمينًا على الزوراء

حقق نادي الطلبة فوزًا مهمًا بنتيجة 1/0 على منافسه الزوراء، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري العراقي الممتاز، على ملعب (الشعب) الدولي في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الطلبة فوزًا مهمًا بنتيجة 1/0 على منافسه الزوراء، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري العراقي الممتاز، على ملعب (الشعب) الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يسجل وكاع رمضان الهدف الأول في المباراة للطلبة في الدقيقة 71.
2022-02-1200

ونجح الطلبة بتحقيق الفوز الثاني على التوالي على الزوراء بعد أن فاز في مباراة الدور الأول 2/0 ليحصد 6 نقاط من الزوراء.

وفي آخر 10 مباريات بين الزوراء والطلبة فاز الزوراء 5 مرات، في حين حقق الطلبة فوزين، وتعادلا 3 مرات.

وفي بقية المباريات فاز النفط 4/1 على الميناء، وسامراء 3/2 على القاسم، وتعادل الديوانية 1/1 مع الكهرباء، والصناعة 1/1 مع نفط ميسان.

https://twitter.com/IRAQFA/status/1496826325608321024

ورفع الفوز رصيد الطلبة إلى 46 نقطة من 23 مباراة، ويتأخر بـ14 نقطة عن الشرطة المتصدر بـ60 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل الزوراء المركز الثالث، ويتأخر بثلاث نقاط فقط الطلبة، وكل منهما لعب 23 مباراة، ويتبعهما القوة الجوية في المركز الرابع وحصد 43 نقطة من 23 مباراة.

يشار إلى أن ”القوة الجوية“ نال لقب، الموسم الماضي، في الدوري العراقي، وسبق الشرطة بالتتويج باللقب، موسم 2018/2019، وقبله الزوراء بلقب، موسم 2017/2018.

وفي الجولة المقبلة من المقرر أن يلعب النجف مع أربيل، وأمانة بغداد مع زاخو، والشرطة مع نفط البصرة، ونفط الوسط مع الكرخ، والقوة الجوية مع نوروز.

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