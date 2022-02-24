الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الطلبة والزوراء في الدوري العراقي

يستضيف ملعب (الشعب) الدولي بالعاصمة العراقية بغداد المواجهة التي تجمع بين فريق الزوراء وضيفه الطلبة مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 23 للدوري العراقي.

وتنطلق منافسات الجولة في وقت سابق اليوم الخميس بمواجهة النفط والميناء، كما يلعب سامراء ضد القاسم ويلتقي الديوانية منافسه الكهرباء ويستضيف الصناعة منافسه نفط ميسان.

وتستكمل منافسات الجولة غداً الجمعة بخمس مواجهات، الأولى تجمع بين النفط وأربيل كما يلعب أمانة بغداد ضد ضيفه زاخو ويلعب الشرطة مع نفط البصرة ويستضيف نفط الوسط منافسه الكرخ ويلتقي القوة الجوية ضيفه نوروز.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح قمة مباريات الجولة بين الزوراء والطلبة..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت العراق بصافرة الحكم محمد سلمان.

وتذاع المباراة عبر قناة العراقية الرياضية.

ترتيب الزوراء والطلبة

يحتل الطلبة المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعدما حقق 13 فوزاً و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

وسجل الطلبة 33 هدفاً كما استقبل 17 هدفاً في مرماه، ويعد هداف الفريق اللاعب وكاع رمضان برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزوراء المركز الثالث برصيد 43 أيضاً بعدما حقق الفريق 12 فوزاً وتعادل 7 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسجل الزوراء 29 هدفاً واستقبل 15 هدفاً، ويعد هداف الفريق اللاعب لهواري طويل برصيد 10 أهداف.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 16 أكتوبر الماضي وفاز الطلبة بنتيجة 2-0.

أسلحة الزوراء

يدرك فريق الزوراء أن الفوز بهذه المواجهة سيكون سلاحه للانفراد بالمركز الثاني وملاحقة الشرطة صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة.

ويقود الزوراء مدربه أيوب أوديشو الذي يواجه اختباراً صعباً مع غياب الثلاثي سعد عبد الأمير وأحمد سرتيب وزياد أحمد بسبب الإصابات.

ويعتمد الزوراء في مباراة الديربي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي ياسين وأمامه ثلاثي خط الدفاع حسام كاظم وعباس قاسم وزاهر ميداني.

ويقود خط الوسط مهدي كامل ومحمد حسين وعلاء مهاوي وأحمد مكنزي مع ثلاثي الهجوم مازن فياض ولهواري طويل ومحمد قدوح.

أوراق الطلبة

يرفع فريق الطلبة شعار البحث عن الانتصار من أجل تعزيز وصافة الترتيب وتكرار التفوق على الزوراء ذهاباً وإياباً.

ويقود الطلبة المدرب السوري أنس مخلوف الذي يعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دولفان مهدي وأمامه رباعي خط الدفاع حمود مشعان ومحمد موسى ومرتضى علي وزيد تحسين.

ويقود خط الوسط ستيفن بافور وإدريسا نيانج وحمزة عدنان ومحمد جواد مع ثنائي الهجوم وكاع رمضان ومحمد زامل.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية وحافلة بالندية بين الفريقين خاصة أن لكل فريق طموح الفوز وتعزيز الوصافة.

وأشار إلى أن الطلبة سيلعب بشكل منظم وربما يلجأ للدفاع بشكل أكبر ويعتمد على انطلاقات نيانج وعدنان وقدرات وكاع رمضان.

وأكد أن الزوراء لديه بعض العناصر الموهوبة، خاصة لهواري طويل وقدوح وفياض.