بعد تعرضها للاغتصاب.. مسؤولة في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 تفر هربًا من قطر

تواجه مسؤولة سابقة في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر حكمًا بالجلد 100 جلدة، والحبس 7 سنوات، بعد اتهامها ”بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج“ بعد أن أبلغت عن تعرضها للاغتصاب أثناء عملها في قطر التي ستستضيف المونديال قبل نهاية العام الحالي.

وكانت المكسيكية ”باولا سيتيكات“ البالغة من العمر 28 عاما تعمل في اللجنة المنظمة لكأس العالم عندما تقدمت بشكوى من تعرضها للاغتصاب من قبل صديق لها اقتحم شقتها وهددها بقتلها.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن ”سيتيكات“ أبلغت السلطات القطرية عن تعرضها للهجوم، في السادس من يونيو/ حزيران 2021، لكن السلطات ردت باتهامها بإقامة علاقة جنسية خارج نظاق الزواج ”الزنا“ وهو أمر غير قانوني في قطر.

وأخبر المحامون ”سيتيكات“ بأن إحدى طرق تجنب الإدانة هي الزواج من المُعتدَى عليها، لكنها قررت بدلاً من ذلك الفرار من البلاد، تاركة وراءها ما وصفته بـ ”وظيفة أحلامها“.

ولا تزال التهم الموجهة إلى سيتيكات، الخبيرة في السلوكيات الاقتصادية، سارية ومن المتوقع أن يُحكم عليها غيابيًا، في السادس من مارس/آذار المقبل.

وأوضحت أن المهاجم تمكن من الوصول إلى شقتها في الدوحة لأنه من الشائع أن يترك السكان الأبواب مفتوحة ويعتمدون على أمن المبنى.

ويُزعم أن الرجل، الذي قالت ”سيتيكات“ إنها تعتبره صديقًا لها، تمكن من طرحها أرضًا واغتصابها، وتسبب بكدمات في ذراعيها، وكتفيها، وظهرها.

وقالت ”سيتيكات“ إنها التقطت صورًا للمشهد، ووثقت ما حدث على هاتفها، قبل أن تفر من منزلها، وتقضي الليلة في فندق خشية عودة الشخص الذي هاجمها.

وفي صباح اليوم التالي، حصلت على شهادة طبية، وبمساعدة القنصل المكسيكي في الدوحة، أبلغت الشرطة القطرية بالاغتصاب المزعوم باستخدام لغتها العربية الضعيفة، وطالبت الشرطة باستصدار أمر باعتقاله أو توجيه اتهامات جنائية ضده.

وقالت ”سيتيكات“ للشرطة إنها تريد توجيه اتهامات ووقعت بيانًا باللغة العربية يفيد بذلك، ومنحت ضابط الشرطة اسم الرجل المعتدي وأوصافه، ومع ذلك وبعد ساعات طُلب منها العودة إلى مركز الشرطة، حيث واجهت مغتصبها لمدة 3 ساعات باللغة العربية.

وكان المهاجم المزعوم قد أخبر الشرطة أنه و“سيتيكات“ كانا على علاقة، لذلك طلب الضباط النظر في هاتفها للعثور على دليل على العلاقة الحميمة، وهو ما نفته.

ثم طلبت منها الشرطة الخضوع لاختبار للعذرية ليتم اتهام ”سيتيكات“ بعدها بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج، قبل رفع القضية إلى مكتب المدعي العام لتوجيه التهم إليها.

براءة المغتصب

وقالت سيتيكات إنه تمت تبرئة مهاجمها بتهمة الاعتداء لأنه ”لم تكن هناك كاميرات تشير مباشرة إلى باب شقتها وتثبت دخوله في الوقت الذي حددته، لذلك لم تكن هناك وسيلة للتحقق من وقوع الاعتداء.

ثم حذرها المحامون من أن الطريقة الوحيدة لتجنب الإدانة هي الزواج من المعتدي المزعوم، لكنها اختارت الفرار من البلاد بدلًا من ذلك، تاركة وراءها ما وصفته فيما بعد بـ ”الوظيفة التي تحلم بها“، وساعدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم على الخروج من الدوحة.

وكتبت عبر مدونة مكسيكية: ”لقد تنفست بأريحية أكثر مما كنت أتنفس عندما تم ختم جواز سفري. في المكسيك، توقف الأدرينالين، وبدأت عملية أبطأ، على الرغم من أنها معقدة ومؤلمة“.

وزعمت منذ ذلك الحين أن قطر، التي ستكون أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، في نوفمبر / تشرين الثاني 2022، تهتم أكثر بحماية المهاجم من ضحية الاغتصاب.

وكشفت أيضًا أنها تعرضت للاغتصاب سابقًا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها لكنها لم تتحدث عن المحنة في ذلك الوقت.

وتحدثت ”سيتيكات“ عن هذه المحنة، قائلة لصحيفة ”الباييس“: ”جوهر الأمر ليس ما يمكننا أو لا يمكننا فعله بشأن القوانين القطرية، لأن قطر دولة ذات سيادة. لن نتمكن من تغيير قوانينها، لكن يمكن أن نعمل على تحسين وضع المرأة في المؤسسات المكسيكية“.

كما هاجمت وزارة الخارجية المكسيكية لفشلها بحماية 600 من مواطنيها الذين يعيشون في قطر، خاصة ضد العنف القائم على الجنس.

وتورطت قطر في فضائح مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم، مع ورود تقارير عن وفاة آلاف العمال المهاجرين في البلاد منذ حصولها على حق تنظيم البطولة، في العام 2010، وانتقادات لاذعة لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.