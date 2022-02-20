عبدالرزاق قاسم لاعب الشرطة يعتدي على إداري في نادي أربيل (فيديو)

اعتدى عبدالرزاق قاسم لاعب الشرطة على أحد إداريي نادي أربيل، اليوم الأحد، حيث فاز الشرطة 1/0 على مضيفه أربيل في الجولة الـ22 من الدوري العراقي.

وأظهر مقطع فيديو دفع عبدالرزاق قاسم للإداري بقوة ليسقطه أرضا.

مالم ترصده كامرات التلفاز

لاعب فريق الشرطة #عبدالرزاق_قاسم يعتدي بالضرب على احد اداريي فريق #اربيل.!#الرابعة_الرياضية

11334 H pic.twitter.com/4SuPJ6IsI1 — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) February 20, 2022

ومنح حكم المباراة الشرطة ضربة جزاء سجل منها المهاجم السوري محمود المواس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 86 طرد الحكم المدرب المصري مؤمن سليمان المدير الفني للشرطة.

وعزز الشرطة موقعه في صدارة الترتيب الدوري العراقي ويملك 60 نقطة، من 22 مباراة، وظل أربيل في المركز 11 برصيد 25 نقطة من 22 مباراة.

وتأثرت أرضية ملعب فرانسو حريري بالأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أربيل، لكن سوء الأحوال الجوية لم يمنع حضور الجماهير، التي فاقت 18 ألف متفرج.

وكانت جماهير نادي الشرطة قد نظمت أمس السبت، وقفة احتجاجية طالبت فيها وزارة الشباب والرياضة بالضغط على وزارة الداخلية، للإسراع في تنفيذ مشروع المدينة الرياضية للنادي، الذي يتضمن عدة مرافق ومنشآت أبرزها ملعب القيثارة، لاستضافة مباريات متصدر الدوري الممتاز بدلا من الاستعانة بملاعب أخرى.

ورفع عدد من الجماهير لافتات تدعو فيها إدارة النادي والجهات المسؤولة إلى السير على خطى نادي الزوراء، الذي افتتح ملعبه قبل أيام.

وهتفت الجماهير ”يا وزير.. يا وزير.. نريد ملعبنا يصير“، و“أنقذوا نادي وجماهير الشرطة من الإيجار.. وسارعوا بإكمال الدار“.

وبعد ذلك التقى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، مع المتظاهرين ووعدهم ببحث مطالبهم خلال هذا الأسبوع.

يشار إلى أن أندية الشرطة والطلبة والقوة الجوية وجميعها من العاصمة العراقية بغداد ليست تملك ملاعب حديثة، وتقام مبارياتها على ملعب الشعب الدولي أو تستعين بملاعب أخرى، في حين بات الزوراء النادي الوحيد الذي يمتلك ملعبا يتسع لنحو 16 ألف متفرج.

ويحتل الطلبة المركز الثاني ويملك 43 نقطة من 22 مباراة، وهو نفس رصيد الزوراء الثالث، في حين يأتي القوة الجوية في المركز الرابع وحصد 41 نقطة.

وفي مباريات اليوم الأحد فاز القوة الجوية 2/1 على نفط ميسان، والشرطة 1/0 على أربيل، وأمانة بغداد على نفط البصرة، في حين تعادل القاسم سلبيا مع الزوراء، وفاز نوروز 1/0 على نفط الوسط.

ويوم الخميس من المقرر أن يلعب النفط مع الميناءـ وسامراء مع القاسم، والديوانية مع الكهرباء، والصناعة مع نفط ميسان، والزوراء مع الطلبة.

أما يوم الجمعة فيلعب النجف مع أربيل، وأمانة بغداد مع زاخو، والشرطة مع نفط البصرة، ونفط الوسط مع الكرخ، والقوة الجوية مع نوروز.