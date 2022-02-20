الوحدات الأردني يعلن ضم الكاميروني كلارينس بيتانغ

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده مع الكاميروني كلارينس بيتانغ، ليدعم صفوف الفريق الذي تنتظره مواجهات مقبلة مهمّة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“ صورة للاعب بقميص منتخب الكاميرون، وعلّق قائلا ”الأسد الكاميروني كلارينس بيتانغ أهلا بك في قلعة البطولات“.

ويشغل اللاعب مركز الوسط ويبلغ من العمر 29 عاما.

وكلارنس جونيور بيتانغ لاعب وسط كاميروني عمره 29 عاما، وكان آخر فريق لعب له قبل الانضمام للوحدات قيصر من كازاخستان.

كما لعب في عدة أندية بالكاميرون قبل انتقاله للعب في تايلاند واليونان ومقدونيا، وأخيرا كازاخستان، وانضم للمنتخب الكاميروني في 2017 وخاض خمس مباريات دولية.

ووقع في فبراير/شباط 2018 لفريق فادار المقدوني، وانتقل بعدها بعام واحد إلى قيصر الكازاخستاني، ومنه تعاقد مع الوحدات في 2022، وقد خاض 45 مباراة مع قيصر خلال ثلاثة مواسم.

وكان نادي الوحدات أعلن أمس تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني ماتياس غاستون كاسترو، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق منافساته في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وجاء اتفاق نادي الوحدات مع كاسترو، بعد مفاوضات مكثفة وبتوصية من البرازيلي فييرا، المدير الفني الجديد للفريق.

وقال الوحدات في بيان ”استقطب نادي الوحدات المهاجم الأرجنتيني ماتياس غاستون كاسترو البالغ من العمر 31 عاما، للانضمام إلى صفوف فريق الوحدات لكرة القدم، بهدف تمثيله في الاستحقاقات المحلية والآسيوية المقبلة، ومن المنتظر أن يصل كاسترو يوم الأربعاء المقبل“.

وأشار الوحدات إلى أن المهاجم الأرجنتيني الجديد للفريق، كان بدأ مشواره الكروي في بلاده قبل أن يخوض تجارب احترافية عديدة في أوروغواي، وتشيلي، واليونان، وكولومبيا.

وكان الوحدات يسعى إلى إنهاء ملف استقدام المحترفين الأجانب، من خلال استقطاب محترف ثالث، يشغل مركز لاعب الارتكاز في الأيام المقبلة.

وتنتظر الوحدات مهمات عديدة في الموسم الجديد، إذ سيشارك في ثلاث بطولات محلية، إلى جانب بطولة القدس والكرامة، وتدشين ظهوره التاريخي الثاني في دوري أبطال آسيا.

واحتل الوحدات المركز الثاني في ترتيب الدوري الأردني الموسم الماضي، خلف الرمثا، ومن المنتظر أن يشارك في دوري أبطال آسيا في المجموعة الخامسة التي تضم: الفيصلي السعودي، والسد القطري، والفائز من مباراة بني ياس الإماراتي وناساف كارشي من أوزبكستان.