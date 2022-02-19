رياضة

الوحدات الأردني يتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس كاسترو
تاريخ النشر: 19 فبراير 2022 6:21 GMT
تاريخ التحديث: 19 فبراير 2022 6:45 GMT

الوحدات الأردني يتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس كاسترو

أعلن نادي الوحدات الأردني التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس كاسترو. وقال الوحدات في بيان: "استقطب نادي الوحدات المهاجم الأرجنتيني ماتياس غاستون كاسترو البالغ من

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الوحدات الأردني التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس كاسترو.

وقال الوحدات في بيان: ”استقطب نادي الوحدات المهاجم الأرجنتيني ماتياس غاستون كاسترو البالغ من العمر 31 عامًا، للانضمام إلى صفوف فريق الوحدات لكرة القدم بهدف تمثيله في الاستحقاقات المحلية والآسيوية المقبلة، ومن المنتظر أن يصل كاسترو، يوم الأربعاء المقبل.

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وأوضح الوحدات أن الاتفاق جاء مع ”ماتياس“ بناءً على تنسيب المدير الفني البرازيلي فييرا بعد دراسة السير الذاتية لعدد كبير من المهاجمين، حيث استقر أخيرًا على المهاجم الأرجنتيني الذي بدأ مشواره الكروي في بلاده قبل أن يخوض تجارب احترافية عديدة في: أوروغواي، وتشيلي، واليونان، وكولومبيا.

وكان الوحدات قد أتم التعاقد مع المحترف التونسي ”حمزة لحمر“ الذي وصل خلال اليومين الماضيين، واجتاز الفحوصات الطبية، فيما يفاضل المدير الفني بين عدد من اللاعبين المحترفين لإتمام التعاقد مع المحترف الثالث في مركز الارتكاز لتكتمل بذلك كتيبة الفريق الأول التي تنتظرها بطولات عديدة، وفي مقدمتها بطولة درع الاتحاد التي تنطلق، يوم 24 من الشهر الحالي.

واحتل الوحدات المركز الثاني في ترتيب الدوري الأردني، الموسم الماضي، خلف الرمثا، ومن المنتظر أن يشارك في دوري أبطال آسيا في المجموعة الخامسة التي تضم: الفيصلي السعودي، والسد القطري، والفائز من مباراة بني ياس الإماراتي، وناساف كارشي من أوزبكستان.

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