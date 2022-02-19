الوحدات الأردني يتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس كاسترو

أعلن نادي الوحدات الأردني التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس كاسترو.

وقال الوحدات في بيان: ”استقطب نادي الوحدات المهاجم الأرجنتيني ماتياس غاستون كاسترو البالغ من العمر 31 عامًا، للانضمام إلى صفوف فريق الوحدات لكرة القدم بهدف تمثيله في الاستحقاقات المحلية والآسيوية المقبلة، ومن المنتظر أن يصل كاسترو، يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الوحدات أن الاتفاق جاء مع ”ماتياس“ بناءً على تنسيب المدير الفني البرازيلي فييرا بعد دراسة السير الذاتية لعدد كبير من المهاجمين، حيث استقر أخيرًا على المهاجم الأرجنتيني الذي بدأ مشواره الكروي في بلاده قبل أن يخوض تجارب احترافية عديدة في: أوروغواي، وتشيلي، واليونان، وكولومبيا.

وكان الوحدات قد أتم التعاقد مع المحترف التونسي ”حمزة لحمر“ الذي وصل خلال اليومين الماضيين، واجتاز الفحوصات الطبية، فيما يفاضل المدير الفني بين عدد من اللاعبين المحترفين لإتمام التعاقد مع المحترف الثالث في مركز الارتكاز لتكتمل بذلك كتيبة الفريق الأول التي تنتظرها بطولات عديدة، وفي مقدمتها بطولة درع الاتحاد التي تنطلق، يوم 24 من الشهر الحالي.

رسميًا: البرازيلي جورفان فييرا مديرًا فنيًا لنادي الوحدات الأردني https://t.co/tyXfoHD4eW pic.twitter.com/MBs2TBuXil — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

واحتل الوحدات المركز الثاني في ترتيب الدوري الأردني، الموسم الماضي، خلف الرمثا، ومن المنتظر أن يشارك في دوري أبطال آسيا في المجموعة الخامسة التي تضم: الفيصلي السعودي، والسد القطري، والفائز من مباراة بني ياس الإماراتي، وناساف كارشي من أوزبكستان.