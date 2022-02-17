رياضة

بغداد بونجاح ينفعل على مدربه عقب تبديله بمباراة السد وقطر (فيديو)
تاريخ النشر: 17 فبراير 2022 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 17 فبراير 2022 18:10 GMT

بغداد بونجاح ينفعل على مدربه عقب تبديله بمباراة السد وقطر (فيديو)

أضاع بونجاح أكثر من فرصة خطيرة منها انفرادان بمرمى المنافس وهو ما زاد من غضبه عند عملية تغييره.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

انفعل المهاجم الجزائري ”بغداد بونجاح“ مهاجم نادي السد القطري على مدربه الإسباني خافي جراسيا، عقب تبديله أمام فريق قطر، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الخميس، وشهدت فوز السد بهدف نظيف.

وكانت اللقطة الأكثر جدلًا هي تغيير ”بغداد بونجاح“ في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ونزول الغاني آندريه أيو بدلًا منه، حيث انفعل بشدة، وقام بتوبيخ مدربه، وغادر الملعب سريعًا.

وأضاع ”بونجاح“ أكثر من فرصة خطيرة، منها انفرادان بمرمى المنافس، وهو ما زاد من غضبه عند عملية تغييره.

وبعد نهاية المباراة قام ”بونجاح“ بالتوجه إلى مدربه مرة أخرى، وقدَّم له التحية والتهنئة على الفوز، ونقاط المباراة الثلاث.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم في نادي السد، مواجهة أمام نادي قطر، بالفوز بهدف دون ردٍ، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من دوري النجوم، والتي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

واقترب السد من الاحتفاظ بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم بعدما وسَّع الفارق في الصدارة مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط بفوزه 1-صفر على قطر في مباراة مؤجلة، اليوم الخميس.

ورفع السد حامل اللقب رصيده إلى 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 10 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة، بينما تجمَّد رصيد قطر عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وتتبقى للسد 5 مباريات، بينها واحدة مؤجلة أمام الريان، لكنه قد يحسم اللقب في حال انتصاره في المباراة المقبلة.

وسجل هدف السد الوحيد بهاء الليثي مدافع قطر بالخطأ في مرماه عندما حاول الجزائري ”بغداد بونجاح“ السيطرة على الكرة، لكن الليثي سددها في مرمى فريقه بعد 7 دقائق من البداية.

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