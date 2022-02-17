بغداد بونجاح ينفعل على مدربه عقب تبديله بمباراة السد وقطر (فيديو)

انفعل المهاجم الجزائري ”بغداد بونجاح“ مهاجم نادي السد القطري على مدربه الإسباني خافي جراسيا، عقب تبديله أمام فريق قطر، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الخميس، وشهدت فوز السد بهدف نظيف.

وكانت اللقطة الأكثر جدلًا هي تغيير ”بغداد بونجاح“ في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ونزول الغاني آندريه أيو بدلًا منه، حيث انفعل بشدة، وقام بتوبيخ مدربه، وغادر الملعب سريعًا.

Baghdad Bounedjah pas du tout content après son changement à la 69e minute et part directement aux vestiaires.#TeamDz pic.twitter.com/9OtoVJY76H — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) February 17, 2022

وأضاع ”بونجاح“ أكثر من فرصة خطيرة، منها انفرادان بمرمى المنافس، وهو ما زاد من غضبه عند عملية تغييره.

وبعد نهاية المباراة قام ”بونجاح“ بالتوجه إلى مدربه مرة أخرى، وقدَّم له التحية والتهنئة على الفوز، ونقاط المباراة الثلاث.

📹 – بونجاح يهدر فرصة مضاعفة النتيجة الأسبوع ١٣ | ⁧#دوري_نجوم_QNB⁩ pic.twitter.com/QijndK4dZs — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) February 17, 2022

#بونجاح أضاع برعونة وقدّم أداءً سيئا، ثم احتج عندما تمّ اخراجه. – اذا تواصل أداؤه بهذا السوء مع الإنزعاج والإزعاج، وكثرة انتقاده بين أنصار زعيم الأندية القطرية (وهو الأمر الممتد منذ فترة طويلة)..أظن أن نادي السد سيجد بديلا له قريباً، والسوق ممتلئة والسيولة المالية موجودة بوفرة. pic.twitter.com/1RcRuVx5Xz — Younes Djaadi (@djaadi_younes) February 17, 2022

بغداد بونجاح يصافح الإسباني غراسيا مدرب السد، كإعتذار على الطريقة التي احتج بها بعد تغييره في الدقيقة 70. pic.twitter.com/fuF0M4uCb3 — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) February 17, 2022

وحسم الفريق الأول لكرة القدم في نادي السد، مواجهة أمام نادي قطر، بالفوز بهدف دون ردٍ، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من دوري النجوم، والتي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

واقترب السد من الاحتفاظ بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم بعدما وسَّع الفارق في الصدارة مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط بفوزه 1-صفر على قطر في مباراة مؤجلة، اليوم الخميس.

ورفع السد حامل اللقب رصيده إلى 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 10 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة، بينما تجمَّد رصيد قطر عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وتتبقى للسد 5 مباريات، بينها واحدة مؤجلة أمام الريان، لكنه قد يحسم اللقب في حال انتصاره في المباراة المقبلة.

وسجل هدف السد الوحيد بهاء الليثي مدافع قطر بالخطأ في مرماه عندما حاول الجزائري ”بغداد بونجاح“ السيطرة على الكرة، لكن الليثي سددها في مرمى فريقه بعد 7 دقائق من البداية.