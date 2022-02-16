إبراهيم عالمة حارس سوريا: أنا لاعب محترف في اتحاد منحرف

شن إبراهيم عالمة حارس مرمى المنتخب السوري ونادي جبلة هجوما حادا على الاتحاد المحلي، عقب الانتقادات التي طالت اللاعبين مؤخرا، خاصة عقب خروج الفريق من سباق التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد السوري، الأسبوع الماضي، تعيين غسان معتوق مدربا للمنتخب الوطني، بعد أسبوع من إقالة الروماني فاليريو تيتا لسوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وسيقود معتوق الفريق السوري في المباراتين القادمتين من التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العالم 2022 أمام كل من لبنان والعراق، في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل.

وكان تيتا فقد منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية؛ ”بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية، وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي“، بحسب بيان الاتحاد السوري للعبة.

وخسرت سوريا 2-صفر أمام الإمارات، ثم سقطت بالنتيجة نفسها أمام كوريا الجنوبية في دبي، لتتذيل ترتيب المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بدون أي انتصار في ثماني مباريات.

وعقب الخسارة في آخر مباراتين، تعرض اللاعبون لانتقادات شديدة من الجماهير، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال عالمة، البالغ عمره 30 عاما، النصيب الأكبر منها.

لكنه رد عليها في مقابلة عبر برنامج ”المختار“ في إذاعة المدينة FM، وهاجم الاتحاد المحلي قائلا: ”أنا لاعب محترف في اتحاد كرة قدم مُنحرف. خلال مباراتنا ضد الإمارات في دبي ما كان معنا تجهيزات طبية، واضطر عمر خربين (مهاجم الفريق الذي يلعب في الوحدة الإماراتي) أن يذهب للمنتخب الإماراتي ويقول بعد إذنكم نريد ضمّادات.. كيف تريد منا اللعب ونحن نشحد من العالم.

”خلال هذه المباراة لم يكن هناك الكثير من الملابس لدينا، رغم وجود شركة راعية للمنتخب، وقد خجلت من جماهير طلبت ملابسي ورفضت طلبها لعدم وجود بديل كافٍ.

”عند العودة إلى سوريا كان هناك العديد من الحقائب الثقيلة مع البعثة، دون أن يتم كشف محتواها، لكن أحد الأشخاص أبلغني أنها تضم تجهيزات مرسلة من الشركة الراعية إلى اتحاد الكرة، ما أثار استغرابي عن حقيقة محتوياتها لا سيما أن وزن كل منها يبلغ 65 كيلوغراما، واكتشفت لاحقاً أنها ليست للشركة وأتت لأحد الأشخاص على الفندق مغلفة، وطلبوا منه توصيلها إلى دمشق، ولا علاقة لها بالمنتخب أو التجهيزات“.

وبحسب عالمة الذي قال إن عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي ينفق من ماله الخاص على المنتخب الوطني، فإن الاتحاد السوري مستفيد من الهجوم الجماهيري على اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبلبلة حول الفريق.

وأضاف الحارس السوري: ”اتحاد كرة القدم مستفيد من هذه البلبلة التي تعتبر سببا في تراجع المنتخب، لا توجد أحزاب ضمن الفريق، لكن يتم تشويه صورة اللاعب المغترب عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتسبب في مشاكل بين اللاعبين.

”تم توجيه الجماهير للهجوم على اللاعبين لنسيان السبب الأساسي، وأن اللاعبين كلما حاولوا التقدم خطوة للأمام تتم إعادتهم للوراء. هناك من يريدني خارج المنتخب لمصلحة أشخاص موجودين في اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي العام، لهم أهداف ومصالح شخصية، لكني لست مستهدفا بمفردي بل أنا فقط البداية“.

ونال عالمة النصيب الأكبر من الانتقادات التي وجهت للمنتخب السوري بشكل عام، بعد الأداء المتواضع الذي قدمه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، التي لم يحقق فيها الفريق أي انتصار، واكتفى بتعادلين وست هزائم.