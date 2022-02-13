التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة العربي ضد الكويت في كأس السوبر الكويتي

يستضيف ستاد ”جابر الأحمد“ الدولي مساء اليوم الأحد مواجهة كأس السوبر الكويتي التي تجمع بين العربي والكويت.

وتأجلت مواجهة السوبر لعدة أسابيع بسبب ظروف إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريقين، وتقرر إقامتها مساء اليوم الأحد بصافرة الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس.

وتقام المباراة بحضور 30% فقط من سعة الاستاد بشرط حصول الجماهير على لقاح كورونا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العربي والكويت.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جابر الأحمد“ الدولي في الساعة السابعة و15 دقيقة مساء اليوم الأحد.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري، وقناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا.

🎥 فيديو القميص الثالث لفريق كرة القدم الأول بالنادي العربي للموسم الرياضي 2021/2022 pic.twitter.com/Y0UJT3hUnJ — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) February 12, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

تقام مساء اليوم الأحد النسخة رقم 14 في بطولة كأس السوبر الكويتي، ويحمل الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب فريق القادسية برصيد 6 مرات وخلفه الكويت برصيد 5 مرات ثم العربي الذي حصد اللقب مرتين.

وكان آخر تتويج للكويت في نسخة الموسم الماضي، بينما كان آخر تتويج للعربي عام 2012.

وكان آخر لقاء بين الفريقين قد أقيم يوم 11 يناير الماضي وفاز به العربي بنتيجة 1-0 كما أن العربي لم يخسر أمام الكويت في آخر 4 لقاءات، ولكن آخر هزيمة كانت في لقاء السوبر يوم 15 ديسمبر 2020 بنتيجة 1-0 لصالح الكويت.

🗓 يوم الأحد

العربي 🆚 الكويت

⏱ 7:15 مساءً

• استاد جابر الدولي

• كأس السوبر لكرة القدم pic.twitter.com/WbaxXavKxb — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) February 11, 2022

أوراق العربي

يخوض العربي مواجهة كبيرة وقوية باحثاً عن استعادة لقب السوبر الكويتي بعد غياب 10 أعوام كاملة.

ويعول العربي على قدرات مدربه الكرواتي أنتي ميشا، الذي أكد في تصريحات صحفية أنه يدرك تماماً صعوبة اللقاء ضد الكويت خاصة أنها مباراة بطولة.

ويعتمد ميشا على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى سليمان عبد الغفور وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد إبراهيم وطارق بوعبطة ومحمد فريح وعلي عبد الرسول.

ويقود خط الوسط عبد الله الشمالي وبجواره جوسيب كنيزيفيتش ويميناً محمد صولة ويساراً السنوسي الهادي مع ثنائي الهجوم وليد الشعلة وعلي خلف.

أسلحة الكويت

يأمل الكويت أيضاً مع مدربه التونسي نبيل معلول حصد الفوز على حساب العربي والحفاظ على اللقب.

ويغيب عن الكويت لاعبه سيف الحشان، ويعتمد معلول على تشكيلة تضم حارس المرمى حميد القلاف وأمامه رباعي خط الدفاع فهد حمود وريان ماكجوان وفهد الهاجري ومشاري غنام.

ويقود خط الوسط شريدة الشريدة وفيصل زايد ومهدي برحمة مع ثلاثي الهجوم طه ياسين الخنيسي وعبدالمحسن التركماني وجاي ديمبلي.

وقال أحمد دويدار، مدافع كاظمة الكويتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين وعلى بطولة مهمة ستكون لها تأثير مهم على باقي منافسات الموسم.

وأوضح أن خبرات نبيل معلول كمدرب ستساعد الكويت بجانب قدرات المهاجم طه الخنيسي في الخط الأمامي وبعض خبرات اللاعبين مثل فهد الهاجري.

وأكد أن العربي يلعب كرة منظمة ولديه عناصر قوية مثل وليد الشعلة ومحمد صولة.