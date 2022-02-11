دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال وصن داونز

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة جديدة من المتوقع أن تشهد إثارة ومنافسة بين عدة أندية لاقتناص اللقب الذي سيطر عليه الأهلي المصري في آخر موسمين.

ويخوض ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اختبارا قويا أمام ضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة القارية.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة صن داونز ضد الهلال فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (رويال بافوكينج) في جنوب أفريقيا في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت السودان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق سوار الذهب.

وتضم المجموعة أيضا فريقي الأهلي المصري والمريخ السوداني، والذي تم تأجيل لقاء الجولة الأولى بينهما إلى يوم 5 مارس المقبل لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 4 مرات عبر التاريخ كلها في دوري أبطال أفريقيا، وكانت البداية في دور الستة عشر لنسخة 2008، وتفوق الهلال بنتيجة 4-2 في السودان، بينما فاز صن داونز بهدف دون رد في جنوب أفريقيا وتأهل الهلال لمرحلة المجموعات وقتها.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بنسخة الموسم الماضي، وفاز صن داونز في ملعبه بنتيجة 2-0 ثم تعادلا في السودان دون أهداف.

الهلال.. وتخطي المجموعات

يخوض الهلال منافسات الموسم الحالي لدوري أبطال أفريقيا باحثا عن تخطي مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ العام 2015، حين صعد إلى نصف النهائي ولكنه خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويقود الهلال المدرب البرتغالي جواو موتا، وخاض الفريق معسكرات تدريبية في مصر وجنوب أفريقيا قبل انطلاق منافسات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويلعب موتا بطريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى علي أبوعشرين وأمامه رباعي خط الدفاع الإيفواري محمد واتارا ومحمد إرينق وصلاح عادل وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط والي الدين بوجبا وبجواره ياسر مزمل وعلى الأطراف النيجيري عبدول أجاجون والتنزاني ديفيد ريتشارد وفي صناعة اللعب المالاوي جيرالد فييري وفي الهجوم محمد عبد الرحمن.

🇸🇩 أبرز لحظة تتذكرها لعلي أبو عشرين حارس مرمى الهلال؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL | @AlHilalSC_ pic.twitter.com/ZxHMmLjSoU — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 5, 2022

صن داونز.. واستعادة البريق

يسعى فريق صن داونز لاستعادة بريقه والعودة للمنافسة بقوة على التتويج باللقب القاري.

وقال المدرب مانجوبا مانجيثي المدير الفني لفريق صن داونز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يدخل دوري الأبطال بعقلية التتويج باللقب، موضحا أنه يعلم تماما منافسيه في مرحلة المجموعات.

وأشار إلى أنه سيلعب ضد فريق قوي جدا من الناحية البدنية، ويمتلك لاعبوه الأطوال الفارعة ويتميزوا في الكرات الهوائية.

ومن المنتظر أن يلعب صن داونز بتشكيلة تضم حارس المرمى كينيدي موييني وأمامه ثلاثي خط الدفاع ريفالدو كويتيزي وبريان مانديلا وروشيني دو روك.

ويقود خط الوسط آنديل جالي وبجواره تابيسو كوتوميلا وبرادلي رالاني ويمينًا تابيلو مورينا ويسارًا مافوسا موديبا مع ثنائي الهجوم تيمبا زواني وبيتر شالوليلي.

ماميلودي صنداونز حقق أكبر فوز خلال دور المجموعات الموسم الماضي على حساب شباب بلوزداد. 🙌 الفريق الجنوب إفريقي أنهى المباراة متفوقًا بخماسية مقابل هدف. 🇿🇦 أيام قليلة تفصلنا عن عودة الإثارة من جديد. 🤩#TotalEnergiesCAFCL | @Masandawana pic.twitter.com/FGa6WAQiUz — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 4, 2022

وقال السوداني عبد المنعم شطة نجم الأهلي المصري الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المجموعة ستكون صعبة للغاية للفريقين، موضحا أن الهلال لديه العديد من التغييرات في صفوفه بداية من المدرب إلى جانب ضم بعض اللاعبين المميزين.

وأوضح أن الهلال عليه أن يلعب لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة الثانية ستكون على ملعبه ضد الأهلي المصري حامل اللقب وبالتالي لو حقق النتيجة الإيجابية في هذين اللقاءين سيرفع فرصه في التأهل.

وأكد أن صن داونز لا يزال متأثرا برحيل مدربه السابق بيتسو موسيماني الذي كان يقدم معه كرة جميلة، ولكنه افتقد أهم مميزاته وهي التمريرات القصيرة المتبادلة التي كانت تصنع الفارق.