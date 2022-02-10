كريستيان إريكسن لا يخشى اللعب في الدوري الإنجليزي مع وجود جهاز القلب

قال لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن اليوم الخميس إنه لا يخشى على الإطلاق اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم القوي بدنيا وبداخله جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

وزرع إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في كوبنهاجن في بطولة أوروبا 2020 يونيو حزيران الماضي وخضع لإنعاش قلبي رئوي أنقذ حياته على أرض الملعب، جهازا في جسده يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع لعلاج مشكلة في القلب.

مدرب برينتفورد: كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق https://t.co/M0EqGbVoIq pic.twitter.com/EPj93HKyHl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

واضطر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لإنهاء عقده مع إنتر ميلان في ديسمبر كانون الأول الماضي لأن الدوري الإيطالي لا يسمح للاعبين باللعب حال استخدامهم أجهزة لعلاج مشاكل قلبية.

ووقع إريكسن عقدا مع برينتفورد الشهر الماضي في صفقة مجانية حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال إريكسن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”ليس لدي أي مشاعر خوف حيال ذلك، لا أشعر بالجهاز الموجود بداخلي، لذلك إذا تلقيت ضربة في الجهاز أثق أنه آمن بما يكفي، لا أخشى الالتحامات خلال المباريات“.

وقال الدولي الدنماركي إن الأطباء يعتقدون أن الأزمة القلبية التي تعرض لها تحدث مرة واحدة فقط لأنه لا يملك أي تاريخ مرضي مع مشاكل القلب وكذلك عائلته.

رسميا.. برينتفورد يعلن ضم كريستيان إريكسن https://t.co/EtOLnteiCA pic.twitter.com/5diI0Cq55Z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وأضاف إريكسن: ”سمح لي الأطباء بالقيام بكل شيء، لذلك لا يهم حقا ما كان سبب هذه المشكلة، حصلت باستمرار على الضوء الأخضر بأن كل شيء على ما يرام في المستقبل“.

وأضاف: ”لا أرى أي مخاطرة على الإطلاق، بداخلي جهاز لعلاج مشاكل القلب لذلك إذا حدث أي شيء فأنا في أمان“.

وقضى إريكسن سبع سنوات في توتنهام هوتسبير قبل انتقاله إلى إنتر ميلان في 2020.

وسيتم تقديمه كلاعب في برينتفورد غدا الجمعة، لكنه قال إنه ليس مستعدا بعد لخوض أول مباراة رسمية منذ سقوطه في الملعب.

وقال إريكسن: ”لقد خضعت للكثير من الاختبارات وركضت كثيرا، لذلك حالتي البدنية جيدة، لكن لمستي للكرة تأتي من المشاركة في المباريات، لاستعادة هذه اللمسة أحتاج بضعة أسابيع أخرى“.

وشارك إريكسن مع إنتر ميلان في 60 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وصنع 3، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن إريكسن شارك في 305 مباريات مع توتنهام، و136 مباراة مع أياكس.