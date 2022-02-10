رسميا.. عبدالغني شهد مدربا لمنتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين عبدالغني شهد مدربا للمنتخب الوطني العراقي.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان، أنه عين عبدالغني شهد مدربا للمنتخب الوطني العراقي.

وكان اتحاد الكرة، قد عقد أمس الأول الثلاثاء، اجتماعا في مقره بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحادِ علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتب التنفيذي؛ لمناقشة تسمية مدرب المنتخب الوطنيّ المُقبل.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن المدرب الجديد سيتفرغ لمهمة تدريب المنتخب العراقي، مضيفا أنه سيعمل على توفيرِ جميع سُبلِ النجاحِ للمدربِ لتحقيق أفضل النتائج في المُباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم.

وكان اتحاد الكرة العراقي قد أعلن إعفاء المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، زيلكو بتروفيتش من منصبه.

وبعد خسارة من إيران بهدف نظيف وتعادل مع لبنان بهدف لمثله في مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر، اقترب منتخب العراق من فقدان فرصة التأهل بعد أن استقر بالمركز الخامس بخمس نقاط فقط، متأخرا عن إيران المتصدرة بـ(22) نقطة وكوريا الجنوبية الوصيفة بـ(20) نقطة، والإمارات الثالثة بـ(9) نقاط، ولبنان الرابعة بـ(6) نقاط، وقد تذيلت سوريا المجموعة بـنقطتين فقط.