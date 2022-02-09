رسميا.. غسان معتوق مديرا فنيا لمنتخب سوريا

قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، تعيين إياد مندو مديراً للمنتخب السوري الأول لكرة القدم، وغسان معتوق مديرا فنيا.

وبحسب بيان اتحاد الكرة السوري، سيكون موفق فتح الله مديراً لقسم المنتخبات، وإداري عام المنتخبات الوطنية، وذلك تمهيداً لخوض المباراتين القادمتين من التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العالم 2022 أمام كل من لبنان والعراق في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل.

كانت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد السوري لكرة القدم قد أعلنت إقالة المدرب الروماني فاليريو تيتا بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه.

وقال الاتحاد السوري في صفحته على فيسبوك ”قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد التشاور بين أعضائها… إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول وذلك بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي“.

وخسرت سوريا 2-صفر أمام الإمارات، ثم سقطت بالنتيجة نفسها أمام كوريا الجنوبية في دبي أيضا لتتذيل ترتيب المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بدون أي انتصار في ثماني مباريات.

وكان تيتا تولى المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني خلفا لنزار محروس. وسبق للمدرب الروماني قيادة المنتخب السوري في فترة سابقة بين 2010 و2011 كما تولى تدريب ناديي الاتحاد والشرطة في سوريا، بالإضافة إلى الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني والنصر الكويتي والصفاء والنجمة اللبنانيين والطلبة والميناء العراقيين.

وغرد الإعلامي الرياضي السوري ناصر بكار تعليقا على تعيين غسان معتوق:“من المنطق والصواب أن يعيّن غسان معتوق مدرباً للمنتخب السوري فيما تبقى من التصفيات المونديالية ولمباراتين فقط، وهو الأكثر توجداً مع الفريق في السنوات الأخيرة، حيث كان مساعداً للمدربين فجر إبراهيم، نزار المحروس وتيتا.