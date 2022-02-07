القادسية يعلن حصوله على قرار بإيقاف تنفيذ عقوبة الحارس خالد الرشيدي

أعلن نادي القادسية الكويتي عن حصوله على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة خالد الرشيدي، حارس الفريق، لحين الفصل فيها نهائيا.

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الاثنين ”تحصل نادي القادسية الرياضي على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب خالد الرشيدي لحين الفصل في المنازعة الرياضية التي يختصم فيها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولجنة الاستئناف بالاتحاد“.

وأضاف البيان ”وعليه سيتمكن خال الرشيدي من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم“.

#القادسية يوقف العقوبة الصادرة بحق #خالد_الرشيدي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمام هيئة التحكيم الرياضي pic.twitter.com/KMmfkT5mNL — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) February 6, 2022

وكان مجلس إدارة نادي القادسية قرر الطعن أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف الحارس خالد الرشيدي 8 مباريات إلى جانب إيقافه مباراتين لطرده أمام السالمية في الجولة السادسة من منافسات الدوري الكويتي بشكل مباشر، إضافة إلى تغريمه 3000 دينار، بسبب عرقلته لحكم مباراة القادسية والسالمية يوسف نصار، اعتراضا على احتسابه ركلة جزاء للسماوي.

وقام الحارس خالد الرشيدي بعرقلة الحكم يوسف نصار الذي أدار المواجهة؛ وذلك عندما احتسب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد أحد زملائه.

بدأت الأزمة عندما نجح مهاجم السالمية حسين الموسوي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وبعد الهدف تعرض الموسوي للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل الحارس.

برنامج #الحكم | هل القرارات التي اتخذها حكم مباراة السالمية مع القادسية جميعها صحيحة ؟! الاجابة هنا مع محللي البرنامج #الدوري_الكويتي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/4Uaf8U75Si — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 26, 2021

ولجأ حكم المباراة يوسف نصار لتقنية حكم الفيديو المساعد، واحتسب اللعبة ركلة جزاء، ثم أشهر البطاقة الحمراء لمدير فريق القادسية فيصل الشمري للاعتراض، فقام الحارس خالد الرشيدي بالاعتداء عليه وعرقلته فأشهر له البطاقة الحمراء، ثم لرئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف للتدخل.

وعلى إثر العقوبة، أعلن الرشيدي اعتزاله كرة القدم، إذ قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر ”بعد التوكل على الله.. أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا، ستتم تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر لجماهير نادي القادسية ولإخواني اللاعبين ولمجلس الإدارة عن عدم قدرتي على تكملة مشواري بالوضع الراهن، وشكرا لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي“.

بعد التوكل على الله..

اعلن اعتزالي كرة القدم نهائياً وسيتم تسوية عقدي مع نادي القادسية واعتذر لجماهير نادي القادسية ولأخواني الاعبين ولمجلس الادارة على عدم قدرتي بتكملة مشواري بالوضع الراهن وشكراً لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي.. — khaled alrashidi (@khaledmm35) January 13, 2022

ولم يعلن الرشدي بعد ذلك موقفه عقب القرار الجديد من ناديه، إذ تم إيقافه حاليا 4 مباريات ويتبقى له 6 مواجهات.

ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد خوض 9 جولات من المسابقة، التي يتصدرها كاظمة برصيد 20 نقطة.