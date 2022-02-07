رياضة

القادسية يعلن حصوله على قرار بإيقاف تنفيذ عقوبة الحارس خالد الرشيدي
تاريخ النشر: 07 فبراير 2022 8:49 GMT
تاريخ التحديث: 07 فبراير 2022 9:35 GMT

القادسية يعلن حصوله على قرار بإيقاف تنفيذ عقوبة الحارس خالد الرشيدي

أعلن نادي القادسية الكويتي عن حصوله على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة خالد الرشيدي، حارس الفريق، لحين الفصل فيها نهائيا. وقال النادي في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي القادسية الكويتي عن حصوله على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة خالد الرشيدي، حارس الفريق، لحين الفصل فيها نهائيا.

وقال النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الاثنين ”تحصل نادي القادسية الرياضي على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة اللاعب خالد الرشيدي لحين الفصل في المنازعة الرياضية التي يختصم فيها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولجنة الاستئناف بالاتحاد“.

وأضاف البيان ”وعليه سيتمكن خال الرشيدي من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم“.

وكان مجلس إدارة نادي القادسية قرر الطعن أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف الحارس خالد الرشيدي 8 مباريات إلى جانب إيقافه مباراتين لطرده أمام السالمية في الجولة السادسة من منافسات الدوري الكويتي بشكل مباشر، إضافة إلى تغريمه 3000 دينار، بسبب عرقلته لحكم مباراة القادسية والسالمية يوسف نصار، اعتراضا على احتسابه ركلة جزاء للسماوي.

وقام الحارس خالد الرشيدي بعرقلة الحكم يوسف نصار الذي أدار المواجهة؛ وذلك عندما احتسب ركلة جزاء ضد فريقه وطرد أحد زملائه.

بدأت الأزمة عندما نجح مهاجم السالمية حسين الموسوي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وبعد الهدف تعرض الموسوي للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل الحارس.

ولجأ حكم المباراة يوسف نصار لتقنية حكم الفيديو المساعد، واحتسب اللعبة ركلة جزاء، ثم أشهر البطاقة الحمراء لمدير فريق القادسية فيصل الشمري للاعتراض، فقام الحارس خالد الرشيدي بالاعتداء عليه وعرقلته فأشهر له البطاقة الحمراء، ثم لرئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف للتدخل.

وعلى إثر العقوبة، أعلن الرشيدي اعتزاله كرة القدم، إذ قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر ”بعد التوكل على الله.. أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا، ستتم تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر لجماهير نادي القادسية ولإخواني اللاعبين ولمجلس الإدارة عن عدم قدرتي على تكملة مشواري بالوضع الراهن، وشكرا لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي“.

ولم يعلن الرشدي بعد ذلك موقفه عقب القرار الجديد من ناديه، إذ تم إيقافه حاليا 4 مباريات ويتبقى له 6 مواجهات.

ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد خوض 9 جولات من المسابقة، التي يتصدرها كاظمة برصيد 20 نقطة.

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