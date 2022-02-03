الاتحاد الإسباني ينضم لريال مدريد وبرشلونة وبلباو ضد اتفاق CVC ورابطة الليغا

انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى 3 من أندية الصفوة في دعوى قضائية ضد اتفاق بقيمة ملياري يورو بين شركة استثمار خاص ورابطة الدوري ليعمق الخلافات المحلية في اللعبة.

وقال الاتحاد الإسباني إنه تحالف مع ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، في المطالبة بإلغاء الاتفاق، مضيفًا أنه لا يزال يحوي ”مخالفات غير محددة“.

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ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية باستثناء 5 أندية على اتفاق بقيمة 1.994 مليار يورو (2.24 مليار دولار)، وهو الأول من نوعه في أوروبا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقضي الاتفاق بحصول شركة (CVC) على 8.2% من حصة شركة جديدة تدير حقوق البث والرعاية لمدة نصف قرن.

وشدد الاتحاد الإسباني على أنه يريد من خلال الدعوى القضائية حماية حقوقه وحقوق الأندية، وعلى رأسها الأندية غير المحترفة، وتجنب اتفاق ”يحدد اتجاه كرة القدم الإسبانية خلال 50 عامًا“.

واعتبر ريال مدريد، وبرشلونة، وبلباو، الاتفاق ”عملية غير قانونية تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه“ بكرة القدم الإسبانية عندما قررت هذه الأندية رفع الدعوى، أواخر العام الماضي.

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وأكد الاتحاد الإسباني أنه متفق مع الأندية الثلاثة على أن رابطة الدوري الإسباني هي المستفيد الوحيد من الاتفاق بجانب (CVC)، وأنه ”يزيد من عدم المساواة“.

ورفض الاتحاد الإسباني الكشف لـ“رويترز“ عن المزيد من تفاصيل الدعوى القضائية أو ”المخالفات“.

ووفقًا للاتفاق ستخصص الأندية 70% من الأموال في البنية التحتية وتطوير مشاريع، بينما يمكن استغلال 15% من الأموال في التعاقد مع لاعبين، وتخصص 15% متبقية في تقليص الديون.

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وأكد أوسكار مايو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني في مقابلة لـ“رويترز“، يوم الثلاثاء، ثقته بشرعية الاتفاق، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية من الأندية المعارضة متعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي المتعطل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 50 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، مقابل 40 نقطة لريال بيتيس في المركز الثالث، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع، وحصد 36 نقطة من 21 مباراة، ثم برشلونة خامسًا، وحصد 35 نقطة من 21 مباراة.

وتشهد الجولة الـ23 قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.