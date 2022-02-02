تعّرف على المرشحين لخلافة زيليكو بتروفيتش في تدريب منتخب العراق

كشفت تقارير صحفية عراقية أن اتحاد كرة القدم في العراق استقر على المدرب المقبل، الذي سيقود أسود الرافدين خلال الفترة المقبلة، للمدرب العراقي خلفًا زيليكو بتروفيتش.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعفاء المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، زيلكو بتروفيتش من منصبه.

وبحسب تلك التقارير، فإن الاتحاد العراقي فتح نافذة للمفاوضات مع مدرب الزوراء أيوب أوديشو، ومدرب نفط الوسط عبد الغني شهد.

وأخيرًا الاسم الثالث سيكون المدرب ”باسم قاسم“ المدير الفني لفريق النفط، على أن يتم التعاقد مع أحدهم بنظام الإعارة لمباراتي سوريا، والإمارات.

ومن المقرر الإعلان عن المدرب المحلي الجديد للمنتخب العراقي، يوم الأحد المقبل.

يخلفه مدرب محلي.. إقالة بتروفيتش من تدريب منتخب العراق https://t.co/NaMbo6AOFR pic.twitter.com/D5GjBxLd4D — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 2, 2022

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة زيليكو بتروفيتش مدرب المنتخب الوطني بسبب النتائج المخيبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقرر الاتحاد العراقي في بيان بعد اجتماع لمجلس الإدارة ”تقرر إعفاء مدرب المنتخب الوطني بتروفيتش بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022“.

وأضاف الاتحاد أنه سيسند مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدرب محلي سيتم الإعلان عنه، الأسبوع المقبل.

كما قرر الاتحاد ”تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تضم مجموعة من الأكاديميين، والمدربين، واللاعبين السابقين، لوضع الخطط الإستراتيجية الهادفة والرامية إلى الارتقاء بواقع المنتخبات الوطنية“.

وتقلصت فرص العراق في التأهل للنهائيات بتعادله مع لبنان 1-1 في صيدا، يوم الثلاثاء، حيث بات يحتل المركز الخامس وقبل الأخير في المجموعة الأولى من التصفيات.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.