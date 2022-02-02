يخلفه مدرب محلي.. إقالة بتروفيتش من تدريب منتخب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعفاء المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، زيلكو بتروفيتش من منصبه.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن ”اتحاد الكرة اجتمعَ في مقره بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي، وتمخض الاجتماع عن قراراتٍ عدة“.

وأضاف، أن ”القرارات تضمنت إعفاء مدرب المنتخب العراقي (بتروفيتش) بعد مُناقشةٍ مُستفيضةٍ لنتائج المنتخبِ السلبية في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم 2022 وإناطة مهمة تدريب المنتخب العراقي إلى مدربٍ محلي ستتم تسميتهُ في الأسبوعِ المقبل“.

وتابع أن القرارات تضمنت ”تشكيل لجنةٍ من ذوي الخبرة والاختصاص، تضمُ مجموعةً من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الإستراتيجية الهادفةِ والرامية الى الارتقاء بواقع المنتخباتِ العراقية“.

وبعد خسارة من إيران بهدف نظيف وتعادل مع لبنان بهدف لمثله في مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة الأولى من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العام في قطر، اقترب منتخب العراق من فقدان فرصة التأهل بعد أن استقر بالمركز الخامس بخمس نقاط فقط، متأخرا عن إيران المتصدرة بـ(22) نقطة وكوريا الجنوبية الوصيفة بـ(20) نقطة والإمارات الثالثة بـ(9) نقاط ولبنان الرابعة بـ(6) نقاط، وقد تذيلت سوريا المجموعة بـنقطتين فقط.