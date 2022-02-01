تقلص فرص لبنان والعراق في التأهل لكأس العالم 2022 بتعادلهما

انتهت مواجهة منتخبي لبنان والعراق بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة آسيا.

وجاءت أولى المحاولات لمنتخب لبنان في الدقيقة 16 إثر ركنية نفذها سوني سعد وأنقذها الحارس العراقي فهد طالب ببراعة قبل وصول الكرة إلى رأس حسن معتوق.

وافتتح المنتخب العراقي التسجيل في الدقيقة 39 بعد تبادل للكرات بين لاعبي أسود الرافدين، لتنتهي الكرة في الشباك اللبنانية بهدف سجله أيمن حسين.

ولكن منتخب لبنان سجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر ركنية نفذها سوني سعد خلقت دربكة داخل المنطقة ووجهها ماهر صبرا في الشباك العراقية على يمين الحارس فهد طالب.

وبات رصيد منتخب لبنان ست نقاط من ثماني مباريات في المركز الرابع، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات صاحبة المركز الثالث التي ستلتقي في وقت لاحق اليوم مع إيران التي تأهلت منذ الجولة الأخيرة يوم الخميس الماضي.

ويحتل العراق المركز الخامس بخمس نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن سوريا متذيلة الترتيب التي تستضيف في وقت لاحق اليوم المنتخب الكوري الجنوبي في الإمارات.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وتأهل منتخب إيران رسميا إلى نهائيات كأس العالم إثر تغلبه بنتيجة 1-0 على نظيره العراق في الجولة السابعة للمجموعة الأولى.

ويعتلي منتخب إيران صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف كوريا الجنوبية 17 نقطة، وتأهل بذلك للمرة السادسة لنهائيات كأس العالم، بعدما سبق له المشاركة في نهائيات 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.